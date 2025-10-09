Que peuvent les sciences humaines ?

Dans le cadre de Beyrouth Livres, la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth organise dans ses locaux, le 22 octobre 2025, un colloque international portant sur le pouvoir des sciences humaines. Dans les sociétés modernes où dominent souvent les logiques centrées sur les savoirs techniques et scientifiques, il devient urgent en effet de penser le rôle et les formes d’action spécifiques des sciences humaines, afin d’en déterminer le pouvoir – et ses limites.

Certes, les sciences dites « dures », peuvent agir, bâtir, soigner ou produire ; indispensables au bon fonctionnement d’une société, elles doivent néanmoins être limitées par une pensée critique qui en interroge les finalités, puisque, comme l’écrivait déjà Rabelais, à l’aube des temps modernes, « science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Au-delà de cette posture critique, se sont aussi les sciences humaines qui rendent l’action possible, puisque toute action trouve son impulsion première dans une idée, dans un imaginaire culturel, dans une pensée collective et des valeurs communes qui en tracent les contours et déterminent leurs conditions de possibilité.

C’est pourquoi les communications de ce colloque, international et pluridisciplinaire, sont centrées sur des interrogations liées aux transformations profondes que connaissent nos sociétés contemporaines. Elles éclairent les crises actuelles, qu’elles soient technologiques, écologiques, anthropologiques ou encore identitaires. Ce faisant, il ne s’agira pas tant de revendiquer une utilité et une efficacité immédiates des sciences humaines, en les transformant en outils standardisés aux effets mesurables, que d’en présenter le mode de pouvoir particulier, par lequel se réinvente continuellement notre rapport au monde.

Organisateurs : Myrna Gannagé, Stéphanie Jabre Hage, Pamela Krause

Lieu : CSH, Amphithéâtre Pierre Y. Abou Khater.

Date : Mercredi 22 octobre, de 9h30 à 18h.

Programme complet sur le site de l’USJ et sur les pages Instagram : @lettresfrancaises_usj, @flsh.usj