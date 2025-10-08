Du massacre d’Ehden aux meurtres de Samir Kassir et Gebran Tuéni : onze juges relancent les enquêtes sur les assassinats politiques

Le ministre de la Justice, Adel Nassar, a nommé mercredi onze juges d'instruction à la tête de dossiers d'attentats ou de tentatives d'assassinats non résolus à travers les dernières décennies, « dans le cadre d'efforts pour mettre fin à l'impunité au Liban (...) pour faire avancer les enquêtes sur les assassinats politiques et garantir que les responsables soient traduits en justice », rapporte l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).

Ainsi, le ministre a chargé la juge Amira Sabra du dossier de l'assassinat du cheikh Ahmad Assaf en 1982, tandis que le magistrat Fadi Akiki a été chargé de l'enquête sur la tentative d'assassinat de Moustapha Maarouf Saad en 1985. Yahya Ghaboura sera en charge du dossier du massacre à Ehden en 1978, qui a coûté la vie au député Tony Frangié et à des membres de sa famille. Joseph Tamer a été chargé de l'enquête sur la tentative d'assassinat de l'ancien président de la République Camille Chamoun en 1980.

La juge Alaa el-Khatib a été chargée du dossier des incidents de Bourdaï à Baalbeck en 1998. Fadi Sawan, lui, a été nommé juge d'instruction dans le cadre de l'affaire de l'assassinat de l'ancien ministre Elie Hobeika en 2002, tandis que Samer Younès a été chargé du dossier de l'assassinat du député Antoine Ghanem et de ses compagnons en 2007. Kamal Nassar a été nommé à la tête du dossier sur le meurtre du cheikh Saleh Aridi à Baïsour en 2008.

Le juge Sami Sadr a été chargé de l'enquête sur l'assassinat du député et ministre Pierre Amine Gemayel et de son compagnon Samir al-Chartouni en 2006. Samer Lichaa a été chargé de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Samir Kassir en 2005, tandis que Claude Ghanem a été nommé juge d'instruction dans l'affaire de l'assassinat du député et journaliste Gebran Tuéni en 2005.







