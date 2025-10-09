Crise des déchets au Liban : cinq raisons pour mieux comprendre le statu quo
Pourquoi l’État libanais semble-t-il reproduire inlassablement le même schéma de catastrophes annoncées et de solutions de rapiéçage ? Voici quelques éléments non exhaustifs de réponses.
L'OLJ / Suzanne BAAKLINI,
le 09 octobre 2025 à 11h32
Des ordures amoncelées dans les rues du Metn, lors d'une mini-crise en 2022. Marc Fayad/L'Orient-Le Jour
La brève fermeture de la décharge de Jdeidé (desservant le Mont-Liban nord et une partie de Beyrouth) mardi, puis sa réouverture temporaire jusqu’au Conseil des ministres jeudi ont réveillé le spectre des crises de gestion des déchets au Liban. Un schéma maudit dans lequel le pays semble piégé. À la lumière des échecs passés et de celui qui se profile dans l’avenir proche, voici quelques raisons qui aident à comprendre ce statu quo.1- Le manque de prévoyanceL’État libanais se trouve piégé dans une spirale de délais qu’il n’arrive pas à tenir et de solutions temporaires qui s’éternisent. Depuis la fermeture du dépotoir de la guerre libanaise (1975-1990) à Bourj Hammoud (banlieue nord de Beyrouth) en 1997 et l’ouverture de la décharge sanitaire de Naamé (Aley, Mont-Liban) quelques mois plus tard, ce schéma a commencé à poindre. Naamé...
La brève fermeture de la décharge de Jdeidé (desservant le Mont-Liban nord et une partie de Beyrouth) mardi, puis sa réouverture temporaire jusqu’au Conseil des ministres jeudi ont réveillé le spectre des crises de gestion des déchets au Liban. Un schéma maudit dans lequel le pays semble piégé. À la lumière des échecs passés et de celui qui se profile dans l’avenir proche, voici quelques raisons qui aident à comprendre ce statu quo.1- Le manque de prévoyanceL’État libanais se trouve piégé dans une spirale de délais qu’il n’arrive pas à tenir et de solutions temporaires qui s’éternisent. Depuis la fermeture du dépotoir de la guerre libanaise (1975-1990) à Bourj Hammoud (banlieue nord de Beyrouth) en 1997 et l’ouverture de la décharge sanitaire de Naamé (Aley, Mont-Liban) quelques mois plus tard, ce...
Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.