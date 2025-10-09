Crise des déchets au Liban : cinq raisons pour mieux comprendre le statu quo

La brève fermeture de la décharge de Jdeidé (desservant le Mont-Liban nord et une partie de Beyrouth) mardi, puis sa réouverture temporaire jusqu’au Conseil des ministres jeudi ont réveillé le spectre des crises de gestion des déchets au Liban. Un schéma maudit dans lequel le pays semble piégé. À la lumière des échecs passés et de celui qui se profile dans l’avenir proche, voici quelques raisons qui aident à comprendre ce statu quo.1- Le manque de prévoyanceL’État libanais se trouve piégé dans une spirale de délais qu’il n’arrive pas à tenir et de solutions temporaires qui s’éternisent. Depuis la fermeture du dépotoir de la guerre libanaise (1975-1990) à Bourj Hammoud (banlieue nord de Beyrouth) en 1997 et l’ouverture de la décharge sanitaire de Naamé (Aley, Mont-Liban) quelques mois plus tard, ce...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte