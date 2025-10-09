Karen Wazen, influenceuse et femme d’affaires : le Liban me donne des moments inoubliables

À la fois entrepreneuse, créatrice, influenceuse, épouse et mère, le succès n’a plus de secrets pour la Libanaise qui continue de s’étonner et d’en apprécier chaque étape.Pas encore la quarantaine (déjà épanouie), une communauté de plus de 15 millions de personnes sur les réseaux sociaux dont 8 millions sur Instagram, elle fait également partie, depuis un an, du club fermé du Business of Fashion (BOF), un des médias numériques les plus influents du secteur.Dans un monde virtuel à la fois sans pitié et sans consistance, qui prône le paraître et en oublie l’être, Karen Wazen garde les pieds ancrés dans ses valeurs, la tête et le cœur frissonnant encore à chaque étape. En dépit des défilés, des événements et autres tapis rouges qu’elle foule seule ou avec son époux Élie Bekhazi, en toute...

