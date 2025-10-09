Menu
Lifestyle - Interview exclusive

Karen Wazen, influenceuse et femme d’affaires : le Liban me donne des moments inoubliables

À la Fashion Week parisienne, les caméras n’avaient d’yeux que pour elle. Karen Wazen, invitée parmi les grandes stars aux défilés des (grands) créateurs, rayonnait.

Par Carla HENOUD, le 09 octobre 2025 à 00h00

Karen Wazen au défilé Isabel Marant de la Fashion Week parisienne. Photo tirée de son compte Instagram @karenwazen

À la fois entrepreneuse, créatrice, influenceuse, épouse et mère, le succès n’a plus de secrets pour la Libanaise qui continue de s’étonner et d’en apprécier chaque étape.Pas encore la quarantaine (déjà épanouie), une communauté de plus de 15 millions de personnes sur les réseaux sociaux dont 8 millions sur Instagram, elle fait également partie, depuis un an, du club fermé du Business of Fashion (BOF), un des médias numériques les plus influents du secteur.Dans un monde virtuel à la fois sans pitié et sans consistance, qui prône le paraître et en oublie l’être, Karen Wazen garde les pieds ancrés dans ses valeurs, la tête et le cœur frissonnant encore à chaque étape. En dépit des défilés, des événements et autres tapis rouges qu’elle foule seule ou avec son époux Élie Bekhazi, en toute aisance, elle garde ce bonheur mêlé...
