L’or franchit les 4 000 dollars l'once et alimente la fièvre au Liban

Une rue commerçante à Bourj Hammoud où sont rassemblés de nombreux joailliers et agents de change, le 8 octobre 2025. Philippe Hage Boutros/L’Orient-Le-Jour
L’or a dépassé pour la première fois les 4 000 dollars l’once, mercredi 8 octobre au matin sur les échanges asiatiques, alors que les investisseurs se sont rués sur ce rallye historique du métal refuge pour se protéger contre les incertitudes économiques et géopolitiques mondiales, tout en pariant sur des baisses des taux d’intérêt aux États-Unis. Cette fièvre mondiale alimente aussi la fièvre au Liban, où la demande est en hausse constante depuis plusieurs années, sur fond de crise économique et bancaire (depuis 2019) et d’incertitude sur la stabilité du pays, tout juste sorti d'une guerre entre le Hezbollah et Israël. Pour mémoire Hausse de la demande en or au Liban, malgré des cours mondiaux volatils « On peut dire que cela fait cinq ans que la demande d'or et d''argent augmente dans le pays, mais cette tendance...
