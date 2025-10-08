Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Économie - Marchés

L'or surpasse 4.000 dollars l'once pour la première fois


AFP / le 08 octobre 2025 à 09h04

Un ouvrier polissant des lingots d'or à Sydney, en Australie, le 5 août 2020. Photo AFP / DAVID GRAY

L'or a surpassé pour la première fois mercredi la barre des 4.000 dollars l'once, profitant de son statut de valeur refuge dans un marché hanté par les incertitudes, et sur fond de paralysie budgétaire aux Etats-Unis et de crise politique en France.

Le métal jaune a atteint 4.001,11 dollars l'once à 02h GMT sur le marché au comptant en début d'échanges asiatiques. Sur le Comex, la Bourse des matières premières de New York, l'once d'or pour livraison en décembre avait déjà dépassé mardi les 4.000 dollars.

L'or a surpassé pour la première fois mercredi la barre des 4.000 dollars l'once, profitant de son statut de valeur refuge dans un marché hanté par les incertitudes, et sur fond de paralysie budgétaire aux Etats-Unis et de crise politique en France.

Le métal jaune a atteint 4.001,11 dollars l'once à 02h GMT sur le marché au comptant en début d'échanges asiatiques. Sur le Comex, la Bourse des matières premières de New York, l'once d'or pour livraison en décembre avait déjà dépassé mardi les 4.000 dollars.

commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut