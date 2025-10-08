L'or surpasse 4.000 dollars l'once pour la première fois

L'or a surpassé pour la première fois mercredi la barre des 4.000 dollars l'once, profitant de son statut de valeur refuge dans un marché hanté par les incertitudes, et sur fond de paralysie budgétaire aux Etats-Unis et de crise politique en France.

Le métal jaune a atteint 4.001,11 dollars l'once à 02h GMT sur le marché au comptant en début d'échanges asiatiques. Sur le Comex, la Bourse des matières premières de New York, l'once d'or pour livraison en décembre avait déjà dépassé mardi les 4.000 dollars.