Le Hamas et Israël ont échangé une liste d'otages et de prisonniers à relâcher en cas d'accord ; la libération de Marwan Barghouthi demandée | Direct

Des bateaux de la nouvelle flottille pour Gaza ont été interceptés par l'armée israélienne.

Le Hamas veut la libération du détenu Marwan Barghouthi, a rapporté un média égyptien.

Le Liban marque les deux ans depuis l'ouverture du front « de soutien » du Hezbollah.

L'armée israélienne s'est acharnée dans la nuit sur un café de Houla, qui a été totalement détruit.