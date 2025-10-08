Menu
Photo d'archives. Des employés de la Croix-Rouge et des prisonniers palestiniens libérés des prisons israéliennes en échange d'otages libérés par le Hamas de la bande de Gaza, à bord d'un bus à leur arrivée à Ramallah, en Cisjordanie occupée, tôt le 26 novembre 2023. Ahmad Gharabli / AFP

Direct Moyen-Orient

Le Hamas et Israël ont échangé une liste d'otages et de prisonniers à relâcher en cas d'accord ; la libération de Marwan Barghouthi demandée | Direct

L'OLJ / le 08 octobre 2025 à 11h28

Ce qu’il faut retenir

Des bateaux de la nouvelle flottille pour Gaza ont été interceptés par l'armée israélienne.

Le Hamas veut la libération du détenu Marwan Barghouthi, a rapporté un média égyptien.

Le Liban marque les deux ans depuis l'ouverture du front « de soutien » du Hezbollah.

L'armée israélienne s'est acharnée dans la nuit sur un café de Houla, qui a été totalement détruit.

11:28 heure de Beyrouth

Gaza : Trump a demandé à la Turquie de « convaincre » le Hamas de négocier la paix, affirme Erdogan

Le président américain, Donald Trump, a « expressément demandé » à la Turquie de convaincre le Hamas de négocier la paix avec Israël, a affirmé le chef de l'Etat turc, Recep Tayyip Erdogan, repris par l'AFP.

« Lors de notre visite aux Etats-Unis et de notre dernier entretien téléphonique (...), il a expressément demandé que nous rencontrions le Hamas et que nous le convainquions », a déclaré M. Erdogan à des journalistes, selon des déclarations transmises par la présidence turque.

11:27 heure de Beyrouth

Le Hamas « optimiste » après un échange de listes des prisonniers et otages à libérer

Taher el-Nounou, haut responsable du Hamas, a affirmé que les négociateurs palestiniens et israéliens avaient échangé des listes de noms de prisonniers et d'otages qui seraient libérés si un accord était conclu à l'issue des pourparlers pour un cessez-le-feu à Gaza, en cours en Égypte. Une source égyptienne au courant de l'avancée des discussions a, elle, estimé pour le média al-Chark al-Awsat, que la première phase du plan du président américain Donald Trump pour Gaza pourrait être finalisée avant vendredi si l'atmosphère positive qui entoure actuellement les négociations se maintenait.

Selon des informations du Haaretz, le Hamas a intégré dans ses revendications la récupération des dépouilles de l'ex-chef du Hamas Yahya Sinouar et de son frère Mohammad, tués à Gaza dans des frappes israéliennes. Yahya Sinouar faisait partie des principales têtes pensantes de l'attaque du 7-Octobre.

10:35 heure de Beyrouth

Ben Gvir, ministre israélien d'extrême droite, s'est rendu sur l'esplanade des Mosquées

Itamar Ben Gvir, ministre israélien d'extrême droite, s'est rendu mercredi sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem, pour la fête du Soukkot, selon un porte-parole de l'administration du lieu saint.

Le ministre de la Sécurité nationale s'est rendu sur place, selon un communiqué de son bureau cité par le Haaretz, pour « prier pour la victoire dans la guerre, la destruction du Hamas et le retour des otages ».

09:00 heure de Beyrouth

Liban-Sud : un café de Houla détruit par des frappes israéliennes nocturnes, survols intenses de drones

Alors que le Liban marque aujourd'hui les deux ans depuis l'ouverture, au lendemain de l'attaque sanglante du Hamas en Israël, d'un « front de soutien » à Gaza, l'armée israélienne continue de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre dernier.

Au cours de la nuit, des drones israéliens ont lancé, à plusieurs reprises, des bombes et un missile sur un café de Houla, village frontalier du caza de Marjeyoun. Le café était vide et les tirs n'ont pas fait de victime, mais le bâtiment a été totalement détruit, selon les informations de notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah. Le café avait déjà été visé jeudi dernier. Des tirs de mitrailleuse ont encore visé les abords de Kfarchouba, dans le caza de Hasbaya. Par ailleurs, des survols de drones ont été observés tout au long de la nuit, dans les différentes régions du Sud.

08:54 heure de Beyrouth

Le Hamas veut la libération du détenu Marwan Barghouthi, selon un média égyptien

Le Hamas a réclamé la libération de Marwan Barghouthi, le plus célèbre détenu palestinien, dans le cadre des discussions indirectes hier soir avec Israël sur la liste des prisonniers palestiniens devant être relâchés en échange des otages israéliens, selon un média d'Etat égyptien cité par l'AFP.

Al-Qahera News a annoncé le début des discussions par l'intermédiaire de l'Égypte sur « les listes des prisonniers palestiniens censés être libérés des prisons israéliennes conformément à l'accord d'échange ». Parmi les noms des prisonniers mentionnés dans la liste figurent celui de Marwan Barghouthi ainsi que ceux de figures palestiniennes, Ahmad Saadat, Hassan Salamé et Abbas Al-Sayyed, selon la même source.

➡️ Plus de détails ici.

08:52 heure de Beyrouth

Des bateaux de la nouvelle flottille pour Gaza interceptés par l'armée israélienne

Des bateaux d’une nouvelle flottille internationale à destination de Gaza ont été interceptés ce matin au large du territoire par l’armée israélienne, ont annoncé cette dernière ainsi que la coalition Global Sumud Flotilla, qui coordonne cette initiative.

Dans un message publié sur X, le ministère israélien des Affaires étrangères a dénoncé une « tentative futile » de « pénétrer dans une zone de combat », précisant que « les navires et leurs passagers ont été transférés vers un port israélien » et « devraient être expulsés rapidement ». La coalition a pour sa part indiqué qu’« au moins trois » embarcations avaient été interceptées.

➡️ Plus de détails ici.

08:51 heure de Beyrouth

Renforts diplomatiques en Égypte pour pousser à un accord sur Gaza

Des hauts responsables américain, qatari et turc doivent rejoindre dans la journée de mercredi, en Égypte, les négociations indirectes entre le Hamas et Israël visant à mettre fin à la guerre à Gaza, dans un contexte de pressions accrues pour aboutir à un accord. Le Premier ministre du Qatar, Mohammad ben Abdelrahmane Al-Thani, se rendra en personne mercredi matin à Charm el-Cheikh où se tiennent les pourparlers, selon la diplomatie qatarie.

L'émissaire de Donald Trump Steve Witkoff et le gendre du président, Jared Kushner, sont également attendus dans la journée en Égypte, selon le chef de la diplomatie égyptienne Badr Abdelatty. Ils y étaient initialement attendus le week-end dernier. Enfin, une délégation turque emmenée par le chef des services de renseignement Ibrahim Kalin participera également mercredi aux négociations, selon l'agence étatique Anadolu.

➡️ Plus de détails sur l'avancée des négociations ici.

08:47 heure de Beyrouth

Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct de la situation au Moyen-Orient, et notamment au Liban, qui marque le deuxième anniversaire de l'ouverture d'un « front de soutien » du Hezbollah à Gaza, au lendemain de l'attaque meurtrière du Hamas en Israël. Des négociations indirectes sont également en cours entre le Hamas et Israël en vue d’un cessez-le-feu durable dans l'enclave.

Nous suivrons également l’évolution de la situation dans le reste de la région, notamment en Syrie et au Yémen.



