Face aux critiques du FMI, la BDL et les banques préparent une nouvelle levée de boucliers

En dépit de la présence d’une importante délégation libanaise – composée de représentants du ministère des Finances, de la Banque du Liban (BDL) ainsi que d’autres responsables gouvernementaux et bancaires –, aucun progrès décisif vers la signature d’un accord avec le Fonds monétaire international n’est attendu aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, prévues à Washington du 13 au 18 octobre. Un accord de principe a donc été trouvé pour reporter les discussions formelles au premier trimestre 2026, et ce pour deux raisons majeures : d’une part, la loi de restructuration bancaire adoptée par le Parlement le 31 juillet nécessite des modifications substantielles sur plusieurs de ses articles ; d’autre part, le Fonds a transmis aux autorités compétentes des dizaines d’observations complémentaires, remises au ministère des Finances, qui devront être prises en compte avant toute reprise des négociations.

Si le FMI a déjà relevé de nombreuses lacunes, dans un communiqué publié à la suite de sa dernière visite au Liban, sa « déception » irait bien au-delà, confirme une source proche du ministère : n’ayant constaté aucun progrès dans la préparation du projet de loi de « rétablissement de l’ordre financier » et de restitution des dépôts, il a, au contraire, relevé des divergences profondes et « inquiétantes » entre le ministère des Finances et la BDL, résume-t-elle.

Rejet protéiforme

Car si le Premier ministre et le ministère des Finances souhaitent surmonter ces divergences pour avancer vers un accord avec le Fonds, ils se heurtent de plus en plus à une résistance larvée — voire à une franche opposition — d’autres acteurs au premier rang desquels la BDL, le secteur bancaire et les organisations patronales. Ces positions hostiles seraient, en outre, relayées par certains ministres et de nombreux députés — en particulier au sein de la commission des Finances et du Budget — ainsi que par les médias proches du lobby bancaire. « Les raisons de ce rejet ne sont pas uniformes : chaque camp avance ses propres motivations et justifications, parfois divergentes, pour s’opposer au compromis recherché avec le FMI », résume la source précitée.

Un résumé qui rappelle la séquence du début de la crise, lorsqu' un « front du refus » mené par la BDL et les banques avaient fait capoter le premier round de négociations avec le FMI. Plusieurs acteurs locaux et internationaux interrogés sous le couvert de l’anonymat font ainsi état de nombreux signes montrant la reconstitution potentielle de ce « front » face à la perspective d’un accord qui contredirait les principes que le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Souhaid, a énoncés dès sa prise de fonctions, il y a un peu plus de six mois.

En tête de file, l’Association des banques (ABL) qui, fidèle à ses positions depuis 2020, rejette tout arrangement qui ferait des établissements financiers les premiers responsables de la crise, notamment au regard de la répartition des pertes, et le lobby patronal des « organismes économiques » — qui inclut l’ABL. « Le FMI s’immisce dans des domaines qui ne le concernent pas, tels que le système bancaire et la question des déposants, et certaines de ses exigences entravent des solutions pratiques à la crise », a ainsi pu déclarer leur secrétaire général, Nicolas Chammas, lors d’un entretien télévisé.

Agacement de Souhaid

Même s’ils ne sont pas encore exposés en détail publiquement, du côté de la banque centrale et de Karim Souhaid, les griefs sont nombreux. Selon une source proche du Conseil central de BDL, les objections formulées au sein de la BDL portent d’abord sur le refus de reconnaître la validité d’une créance de 16,5 milliards de dollars sur l’État que le précédent gouverneur Riad Salamé avait inscrit au bilan mais n’a jamais été reconnu par le ministère des Finances. Le Fonds estime, au contraire, qu’un tel engagement compromettrait la soutenabilité de la dette publique : s’il était entériné par le gouvernement, le ratio dette/PIB s’envolerait, rendant hypothétique la conclusion d’un accord. Toujours d’après ces sources, la BDL brandit la menace de recourir à l’article 113 du Code de la monnaie et du crédit, qui impose à l’État de couvrir les pertes de la banque centrale (60 milliards de dollars). Or, rappelle un haut responsable d’un cabinet international d’audit, cet article vise les pertes d’un exercice donné et non l’accumulation de déficits occultés pendant 16 ans puis inscrits en 2023 au bilan. Selon nos informations, un auditeur international pourrait ainsi être chargé d’établir la réalité de ce prêt.

Par ailleurs, la BDL refuse que le Fonds s’immisce dans sa relation avec les établissements bancaires. Karim Souhaid l’a fait savoir à tous les interlocuteurs : ses engagements envers les banques relèvent de contrats commerciaux qui doivent être honorés. Cette position éclaire aussi la réserve — non dénuée d’agacement, selon ses proches — affichée par la BDL face aux observations du Fonds sur la loi de réforme bancaire, en particulier l’insistance du FMI pour remodeler la Haute Autorité bancaire sans représentation de la Société de garantie des dépôts (dans laquelle les banques détiennent une part significative) et sans siège dévolu aux organisations patronales, au nom d’un risque de conflit d’intérêts. Une approche à rebours du « consensus » scellé, lors de l’adoption de la loi, entre le gouvernement, le Parlement et la BDL.

Le Fonds campe, en outre, sur un principe qu’il estime élémentaire au plan international : la hiérarchie des pertes, qui fait primer, sans débat, les capitaux propres des banques. Un postulat rejeté par ces dernières — et que la BDL récuse également, ou souhaite du moins renégocier, au motif qu’elle en serait la première et la dernière concernée.

Lobbying contre Lima et Rigo

Selon des acteurs directement impliqués, les opposants à certaines exigences du Fonds ont, il y a quelques mois, envisagé de solliciter le remplacement du représentant résident du FMI à Beyrouth, Frederico Lima, ainsi que d’Ernesto Ramirez Rigo, responsable du dossier libanais à Washington. L’écho de cette démarche a atteint le palais de Baabda, sans produire d’effet à l’époque. « Il n’est pas exclu que cette demande resurgisse, dans l’idée qu’un changement d’interlocuteurs infléchirait la position du FMI », glisse un observateur. « Au sein du FMI, chacun agit selon des principes éprouvés en matière de gestion des crises. S’il devait y avoir de la flexibilité à l’égard d’un pays, elle découlerait d’une décision politique, sous l’impulsion d’actionnaires influents du Fonds », nuance un diplomate.

Pour autant, estime-t-il, l’espoir qu’une avancée significative sur le désarmement du Hezbollah – qui demeure la « priorité des priorités » des bailleurs – dispenserait le Liban d’un programme avec le FMI relève du « pur non-sens » ! « C’est une exigence non négociable à un soutien arabe et international », martèle-t-il.