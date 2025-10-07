Signature des décrets d'application de deux projets financés par la banque mondiale

Les ministres des Finances, Yassine Jaber, et de l’Énergie et de l’Eau, Joe Saddi, ont signé hier deux décrets d'application relatifs au prêt de la Banque mondiale destiné au développement des énergies renouvelables et au renforcement du réseau électrique national. L’acte a été paraphé également par le directeur général d’Électricité du Liban (EDL), Kamal Hayek, et le président de la Caisse du Litani, Sami A. Alawié, en présence du directeur général des Finances, Georges Maaraoui.

« Je suis heureux de cette signature, a déclaré Yassine Jaber. Après l’adoption par le Parlement d’une loi spécifique au secteur de l’électricité, il est temps de passer à la phase d’exécution. Les deux institutions concernées — Électricité du Liban et la Caisse du Litani — seront chargées de la mise en œuvre, tandis que les ministres assureront le suivi et la supervision. »

En avril dernier, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD, affiliée à la Banque mondiale), accordait un prêt de 250 millions de dollars sur une durée de 30 ans (avec un délai de grâce de 8 ans) destiné à soutenir la réforme du secteur de l’électricité au Liban, en finançant des projets de réhabilitation du réseau, partiellement détruit par Israël pendant sa guerre contre le Hezbollah, ainsi que le développement des énergies renouvelables. Le projet vise notamment à développer la production d’énergie solaire jusqu’à 250 mégawatts, à accroître la capacité de production électrique globale, à réhabiliter trois centrales hydroélectriques et à améliorer l’efficacité opérationnelle du réseau.

Le ministre a souligné que ce prêt constitue « une valeur ajoutée » dans un secteur en crise depuis des années. « Nous espérons qu’avec ce financement et la nomination prochaine de l’autorité de régulation prévue par la loi, le Liban engagera enfin la restructuration de son système électrique », a-t-il ajouté. Il a par ailleurs rappelé que la loi n°462 de 2002 ouvre la voie à une participation accrue du secteur privé dans la distribution, la facturation et la production d’énergie.