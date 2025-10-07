Cedrus Bank : le dossier transmis au parquet d’appel du Mont-Liban

L’avocate générale près la Cour de cassation Myrna Kallas a déféré lundi devant le parquet d’appel du Mont-Liban le dossier de « Cedrus Bank », dans lequel est impliquée une ancienne directrice de l’agence de cet établissement à Jounieh, C.F., soupçonnée de falsification de signatures et de retraits frauduleux de fonds.

C.F. fait l’objet d’une plainte déposée il y a plusieurs mois par un dermatologue renommé, R.M., qui l’accuse d’avoir retiré, à son insu, plus d’un million de dollars de son compte auprès de cette agence. Arrêtée le 24 septembre dernier, C.F. a été confrontée à R.M., jeudi, devant la juge Kallas, ainsi qu’à la sœur de ce dernier, N.M., détentrice d’une procuration lui permettant d’effectuer des dépôts et des retraits de fonds au nom de son frère. Était également présente la nièce du déposant, S.A., victime présumée d’un retrait de 100 000 dollars de son compte. Tous trois étaient accompagnés de leur avocate, Rita Rahmé, qui défendait également un autre médecin, A.C., chirurgien pratiquant dans un hôpital de la proche banlieue de Beyrouth. Celui-ci est, pour sa part, l’auteur d’une plainte contre C.F. pour falsification de signature et retrait illégal de 900 000 dollars. Il a également participé à cet interrogatoire croisé qui, selon nos informations, a duré huit heures environ.





À l’issue de la séance, C.F. a été maintenue en état d’arrestation. L’ancienne cadre de la banque aurait reconnu avoir falsifié des signatures, sans toutefois admettre explicitement avoir retiré des fonds grâce à ces fausses signatures, toujours selon nos informations.

Les médecins présumés lésés avaient, en outre, porté plainte contre la banque elle-même. Il y a une quinzaine de jours, C.F. avait été confrontée à un représentant de la banque, R.C., devant la juge Kallas, en l’absence des déposants et de leur avocate.

L’affaire est désormais entre les mains du procureur général près la cour d’appel du Mont-Liban, Sami Sader, qui devrait prochainement en prendre connaissance et décider de la suite à donner. Dans le cas où il engage des poursuites contre C.F. et la banque, il devra transmettre le dossier à la première juge d’instruction du Mont-Liban, Nada Asmar, qui décidera alors si elle instruira elle-même l’affaire ou la confiera à l’un des onze autres juges d’instruction du Palais de justice de Baabda.