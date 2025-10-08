Menu
Hermès, printemps-été 2026 : le souffle du grand vent

Loin d’être contraignant, le harnais d’Hermès se glisse, pour le printemps-été 2026, sur le buste d’une femme et lui confère une fierté nouvelle, une attitude altière et la liberté de se réinventer.

Par Fifi ABOU DIB, le 08 octobre 2025 à 00h00

Vue du défilé Hermès printemps-été 2026 à la Garde républicaine. Photo Grand Angle

Née des harnais et des accessoires d’attelage, la maison Hermès a évolué dans le luxe du bagage, du voyage, des grands horizons et de la sensualité des éléments déclinée dans le raffinement du cuir, de la maille et de la soie. Chaque saison, depuis 2014, Nadège Vanhée réinterprète ces codes, les renouvelant inlassablement, y introduisant à chaque fois des idées surprenantes. La tradition du thème lancé chaque année par la direction artistique de la maison propose une guidance, une inspiration, mais certaines lignes directrices sont inépuisables et une année d’exploration ne suffit pas à en faire le tour. Ainsi du thème de l’étonnement, célébré en Camargue en 2023 devant une cavalcade de chevaux blancs dans les marais, sous les feux d’un coucher de soleil inouï. Comment ne pas s’en souvenir dans le paisible mais si puissant défilé donné...
