Maveric dénonce les impostures et célèbre la mode qui fait sens
Le jeune Franco-Asiatique est une sentinelle, depuis qu’il a décidé d’occuper le devant de la scène sur TikTok et Instagram pour dire aux modeux de base et aux créateurs de mode des vérités pas toujours faciles à entendre.
Cela commence par « Vous me faites tous chier », mais le contenu de ses messages surprend avec un beau français soutenu, des références historiques, des connaissances encyclopédiques sur chaque créateur et maison. Des invitations convaincantes à ne pas s’habiller idiot, connaître le sens et l’origine de chaque pièce, tourner le dos aux tendances moutonnières.Le rockeur américain Post Malone qui présentait lundi sa première collection de mode intitulée « Austin Post in Paris » vient de faire les frais de la colère de Maveric « Tu sais ce qui est plus éculé qu’un chapeau de cow-boy à Coachella ? Post Malone lançant une ligne de mode inspirée du Far West, persuadé d’avoir lassoté sa place dans le panthéon de la mode. » Ce qu’il reproche à Post Malone, c’est surtout son mépris de l’histoire coloniale derrière le fantasme du cowboy blanc. «...
