Un deal « sur le sang des martyrs » ? La reddition de Fadl Chaker divise

Moins de 48 heures après que le chanteur libanais et ex-salafiste Fadl Chaker s'est rendu aux autorités, les réseaux sociaux se sont enflammés, certains internautes mettant en garde contre un éventuel accord qui pourrait réduire la peine du crooner pour sa participation présumée aux affrontements de 2013 à Abra, en banlieue de Saïda, contre l'armée libanaise.

Fadl Chaker, qui se cachait dans le camp de réfugiés palestiniens de Aïn el-Héloué depuis 2013, a été condamné par contumace à 22 ans de prison en 2020 pour avoir apporté un soutien financier et logistique au cheikh salafiste Ahmad el-Assir pendant les affrontements au cours desquels 18 militaires ont été tués. Ce dernier, détenu depuis 2015, a été condamné à mort.

Le chanteur aurait finalement décidé de se rendre aux autorités après des mois de pressions et de menaces à son encontre à l'intérieur du camp, liées à son retour à la musique et à la sortie de son dernier album, selon plusieurs médias locaux. Selon les informations de notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah, il avait été persuadé de se rendre aux autorités après avoir reçu des garanties de sécurité, et suite à l'intervention de certains pays arabes. Samedi, il a ainsi été transféré au ministère de la Défense à Yarzé dans le cadre d'un accord visant à régler son affaire. Selon des sources judiciaires et sécuritaires citées par l'Associated Press, maintenant que Fadl Chaker n'est plus en cavale, la peine de 22 ans qu'il avait reçue sera abandonnée et il sera interrogé en vue d'un nouveau procès pour cette même affaire.

« S'il est coupable, pendez-le. S'il est innocent, nous le porterons sur nos épaules »

Dans des propos rapportés par la presse le 10 juillet, le chanteur s'était posé en victime et avait une nouvelle fois clamé son innocence, affirmant que les accusations portées contre lui « avaient été inventées de toutes pièces » et dénonçant un « règlement de comptes politique ».

Sur le réseau X, le dramaturge Ziad Itani a salué la reddition de Fadl Chaker : « Nous sommes tous Fadl Chaker », a-t-il écrit. S'adressant au chanteur, il a ajouté : « Tu reviens vers ton large public, du Liban à tous les pays arabes. » Ziad Itani avait lui-même été arrêté pendant quatre mois entre 2017 et 2018, sur de fausses accusations de collaboration avec Israël.

Si certains accusent le chanteur d'avoir participé directement aux affrontements contre l'armée, le journaliste d'investigation Firas Hatoum a affirmé dimanche que le tribunal militaire avait acquitté Fadl Chaker de ces accusations en 2018. Il rappelle que jusqu'au déclenchement des affrontements, le mouvement du cheikh Assir n'était pas interdit au Liban, ce qui signifie que « la sympathie, voire l'adhésion de Fadl Chaker à ce mouvement, y compris son soutien financier, n'étaient pas illégaux ».

Commentant cette affaire, l'activiste Raymond Hakim, connu pour ses critiques envers le Hezbollah, a énuméré sur X plusieurs crimes et assassinats commis au Liban et imputés au Hezbollah et à ses alliés : « Fadl Chaker n'a pas assassiné Rafic Hariri et ses compagnons... il n'a pas tenté d'assassiner May Chidiac... mais s'est plutôt rendu à l'armée libanaise... S'il est coupable, qu'on le pende. S'il est innocent, nous le porterons sur nos épaules. »

Quant à la journaliste Dima Sadek, elle aussi réputée pour son opposition au Hezbollah, elle a commenté une vieille vidéo qui a refait surface en ligne et dans laquelle Fadl Chaker apparaît, en disant : « Nous avons deux cadavres que nous vous avons pris hier, bande de porcs, 16 blessés, que Dieu augmente leur nombre. » Selon Dima Sadek et Firas Hatoum, le chanteur ne faisait pas référence à l'armée libanaise, mais aux « Brigades de la résistance », un groupe paramilitaire affilié au Hezbollah. Les partisans du cheikh Assir avaient affronté ce groupe avant le début des combats contre l'armée en 2013.

« À cause d'un terroriste... nous sommes privés de mon frère »

Mais pour Joséphine Bou Saab, sœur du lieutenant George Bou Saab, l'un des officiers tués à Abra, la reddition de Fadl Chaker ne passe pas. Elle a mis en garde contre toute « négociation sur le sang » des militaires tués. « À cause d'un terroriste... nous sommes privés de mon frère. Après 12 ans passés à se cacher comme un lâche, il a décidé de se rendre », a-t-elle écrit sur X. « Je ne veux pas croire que la seule institution en laquelle j'ai confiance dans ce pays puisse négocier sur le sang des martyrs. »

Samira Hobeika, mère de l'officier, a écrit pour sa part : « Ce qui me fait le plus souffrir, c'est que sous la présidence de Joseph Aoun, un accord puisse être conclu au sujet du sang des martyrs de l'armée libanaise. Une question au président : est-ce là la justice et l'équité auxquelles nous aspirons ? »





Le chanteur avait mis fin à sa carrière musicale avec le déclenchement de la révolution syrienne en 2011 contre le régime de Bachar el-Assad et la guerre civile qui a suivi. Il s'était alors rapproché du mouvement salafiste fondamentaliste du cheikh Assir et a dans la foulée pris part aux affrontements de Abra.

Fadl Chaker a tenté de revenir une première fois sur la scène musicale en 2017, sans succès. Mais certaines de ses chansons sorties cette année sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Après la chute d'Assad le 8 décembre et l'arrivée au pouvoir du président par intérim Ahmad el-Chareh, Fadl Chaker a sorti une chanson dédiée à Damas. En avril, le syndicat des artistes syriens lui avait décerné le titre de « membre honoraire » en reconnaissance de sa « remarquable carrière artistique » et de son « engagement humanitaire en faveur de la cause du peuple syrien ».