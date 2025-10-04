Liban pas solitaire, mais solidaire

Un plan de normalisation semble se dessiner au Proche-Orient en ce moment. Le Liban doit tout de suite s’accrocher aux discussions en cours. Les autorités libanaises ne peuvent résoudre de manière solitaire le désarmement du Hezbollah. À ce sujet une réunion du président libanais avec le président Trump est indispensable et urgente. Le Liban est trop faible pour résoudre un aussi gros problème. D’ailleurs, comme Hamas, le Hezbollah a une idéologie islamiste. Il est là le nœud de l’affaire. Le Liban ne doit pas rester isolé dans le règlement d’une question régionale. Désarmer seul le Hezbollah mènerait le Liban à sa perte. Devant nous l’occasion de désarmer Hamas par un accord régional est une chance à saisir immédiatement. Le Liban doit être solidaire de ce qui se prépare et non résoudre en solitaire ce problème. Désarmer le Hezbollah se ferait uniquement dans le cadre d’un « deal » entre Israël et les pays arabes sous l’égide des États-Unis et de l’Europe : un deal qui, en résumé, consisterait à renoncer aux armes contre une non-belligérance israélienne. Ce désarmement ne peut se faire ni à sens unique, ni par la force, ni au détriment d’une perte de souveraineté du Liban.

