Au sein de la contestation GenZ 212 au Maroc : « J’ai peur, mais je veux que les choses changent »

Casablanca paraît étrangement vide en ce jeudi 2 octobre. Le parc de la Ligue arabe, l’un des rares espaces de respiration d’une ville saturée par les embouteillages et les klaxons, a perdu ses joggeurs, ses poussettes, ses jeunes qui d’ordinaire jouent au football entre les arbres corail et les flamboyants colorés. La place Yasmine, qui accueille depuis juin un village CAN (Coupe d’Afrique des nations) en prévision de la prochaine compétition continentale qui débute en décembre, est silencieuse. Les cabanes en bois ont fermé, comme de nombreux commerces du centre de la capitale économique du Maroc.« Free Koulchi »Un peu plus loin, une bande de jeunes d’à peine 20 ans brandit des cartons où s’affichent les slogans désormais bien connus, au sixième jour de contestation : « Nous voulons des hôpitaux, pas des...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte