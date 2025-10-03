Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Reportage

Au sein de la contestation GenZ 212 au Maroc : « J’ai peur, mais je veux que les choses changent »

Mené par de très jeunes adultes, le mouvement de contestation qui agite le royaume depuis une semaine réclame désormais la démission du Premier ministre, Aziz Akhannouch.

L'OLJ / François HUME-FERKATADJI, à Casablanca, le 03 octobre 2025 à 18h58

Au sein de la contestation GenZ 212 au Maroc : « J’ai peur, mais je veux que les choses changent »

Les forces de sécurité marocaines prennent position face à une manifestation de jeunes réclamant des réformes dans les secteurs de la santé et de l'éducation à Rabat, le 2 octobre 2025. Abdel Majid Bziouat/AFP

Casablanca paraît étrangement vide en ce jeudi 2 octobre. Le parc de la Ligue arabe, l’un des rares espaces de respiration d’une ville saturée par les embouteillages et les klaxons, a perdu ses joggeurs, ses poussettes, ses jeunes qui d’ordinaire jouent au football entre les arbres corail et les flamboyants colorés. La place Yasmine, qui accueille depuis juin un village CAN (Coupe d’Afrique des nations) en prévision de la prochaine compétition continentale qui débute en décembre, est silencieuse. Les cabanes en bois ont fermé, comme de nombreux commerces du centre de la capitale économique du Maroc.« Free Koulchi »Un peu plus loin, une bande de jeunes d’à peine 20 ans brandit des cartons où s’affichent les slogans désormais bien connus, au sixième jour de contestation : « Nous voulons des hôpitaux, pas des stades », « Liberté, dignité,...
Casablanca paraît étrangement vide en ce jeudi 2 octobre. Le parc de la Ligue arabe, l’un des rares espaces de respiration d’une ville saturée par les embouteillages et les klaxons, a perdu ses joggeurs, ses poussettes, ses jeunes qui d’ordinaire jouent au football entre les arbres corail et les flamboyants colorés. La place Yasmine, qui accueille depuis juin un village CAN (Coupe d’Afrique des nations) en prévision de la prochaine compétition continentale qui débute en décembre, est silencieuse. Les cabanes en bois ont fermé, comme de nombreux commerces du centre de la capitale économique du Maroc.« Free Koulchi »Un peu plus loin, une bande de jeunes d’à peine 20 ans brandit des cartons où s’affichent les slogans désormais bien connus, au sixième jour de contestation : « Nous voulons des hôpitaux, pas des...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut