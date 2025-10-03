Blocus de Gaza : « Les flottilles ne violent pas le droit international, c’est Israël qui le fait »

Vendredi, la marine israélienne a intercepté le Marinette, dernier navire de la Global Sumud Flotilla, qui était encore en route vers la bande assiégée de Gaza. Le bateau transportait de l’aide humanitaire à destination de l’enclave palestinienne, soumise depuis près de deux ans aux bombardements israéliens, depuis l’opération du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Le navire, battant pavillon polonais et qui transporte six personnes à son bord, a été intercepté à environ 43 milles nautiques des côtes de Gaza, en eaux internationales, selon al-Jazeera.Il s’agissait du 44e bateau saisi par l’armée israélienne dans le cadre de cette récente initiative de flottilles, toutes ayant été stoppées avant d’atteindre Gaza. L’interception, retransmise en direct sur les réseaux sociaux, relance la question de...

