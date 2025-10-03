Washington débloque 230 millions de dollars pour soutenir l'armée et les FSI

L’administration américaine a approuvé cette semaine une enveloppe de 230 millions de dollars pour les forces armées libanaises, à l'heure où l'armée œuvre pour le désarmement du Hezbollah, ont affirmé des sources à Washington et à Beyrouth.

Une source libanaise proche du dossier a indiqué que ce financement comprenait 190 millions de dollars à l’armée libanaise et 40 millions de dollars aux Forces de sécurité intérieure. Elle a précisé que le financement américain permettrait de renforcer les FSI, afin que l’armée puisse se concentrer sur d’autres missions critiques.

De leur côté, des collaborateurs démocrates du Congrès américain ont précisé que les fonds avaient été débloqués juste avant la fin de l’année fiscale à Washington, le 30 septembre. « Pour un petit pays comme le Liban, c’est vraiment, vraiment significatif », a souligné l’un d'entre eux sous couvert d'anonymat. Les fonds ont été débloqués alors que l’administration du président républicain réduisait considérablement de nombreux programmes d’aide étrangère, affirmant que sa priorité dans les dépenses des contribuables allait en premier lieu aux États-Unis.

« Assurer la souveraineté libanaise »

Interrogé, un porte-parole du département d’État a déclaré que l’aide américaine soutenait les forces armées « alors que celles-ci travaillent à assurer la souveraineté libanaise sur l’ensemble du territoire national et à mettre pleinement en œuvre la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, seul cadre viable pour un arrangement sécuritaire durable pour les Libanais et les Israéliens ». La résolution, adoptée en août 2006, avait mis fin à la dernière série de conflits meurtriers entre le Hezbollah et Israël.

Le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam ont demandé le 5 août à l’armée d’élaborer un plan afin que toutes les armes à travers le Liban soient aux mains des forces légales d’ici la fin de l’année. Le Hezbollah a rejeté les appels au désarmement depuis la guerre dévastatrice avec Israël. Mais le parti chiite, soutenu par l’Iran, est sous pression aussi bien de la part de ses rivaux au Liban que de Washington pour abandonner son arsenal.