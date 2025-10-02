Menu
Face à Nawaf Salam, le Hezbollah joue la carte Hariri

Après l’avoir longtemps combattu, le parti chiite semble nostalgique du modus vivendi instauré par le chef du Futur.

Par Salah HIJAZI, le 02 octobre 2025 à 00h00

Face à Nawaf Salam, le Hezbollah joue la carte Hariri

Projection sur la Grotte aux pigeons d’une image (générée par l’IA) de Hassan Nasrallah entouré par Rafic et Saad Hariri, le 24 septembre 2025 à Beyrouth. Mohammad Yassine/L’OLJ

La provocation était double... voire triple. Jeudi dernier, le Hezbollah a choisi de tenir la commémoration de l’assassinat de ses anciens secrétaires généraux, Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine, dans le quartier de Raouché, à Beyrouth, pourtant à majorité sunnite. Il a aussi décidé de défier les instructions du Premier ministre, Nawaf Salam, en projetant sans autorisation les images de ses chefs sur la Grotte aux pigeons. En soi, cela n’est pas surprenant, le Hezbollah étant clairement dans une logique de provocation depuis quelques semaines, notamment envers le Premier ministre, devenu figure de proue du chantier du désarmement des milices. Surtout si on le compare au président de la République, Joseph Aoun, plus prudent dans son approche. Mais le plus étonnant, c’est que le parti a choisi de projeter également une image, générée...
