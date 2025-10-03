Convoqué pour avoir insulté Nawaf Salam, le journaliste d’al-Manar Ali Berro absent à son interrogatoire

Convoqué par les Forces de sécurité intérieure pour être interrogé vendredi matin, après avoir proféré il y a quelques jours des insultes à l’égard du Premier ministre libanais, Nawaf Salam, le journaliste d’al-Manar Ali Berro ne s’est pas rendu à son interrogatoire. Mais selon le site d’information Lebanon Debate, c’est l’avocat du journaliste qui s’est rendu à sa place à l’interrogatoire.

Dans une vidéo publiée dans la nuit de jeudi à vendredi par un compte X qui se fait appeler « Lebanon », M. Berro affirme avoir été « officiellement convoqué par la gendarmerie de Raouché » à une audience vendredi à 11h. « Nous sommes tous sous la loi », assure le journaliste. « Si seulement le gouvernement, la loi et le pouvoir judiciaire arrêtaient les drones israéliens avant de m’arrêter », a-t-il ajouté, alors qu’Israël continue de violer le cessez-le-feu conclu en novembre dernier. La vidéo en question n’a toutefois pas été publiée sur le compte de M. Berro.

Des propos « à titre personnel »

Jeudi également, dans une autre vidéo où il est interviewé, Ali Berro affirmait encore ne pas avoir été officiellement notifié de sa convocation, et assurait que ses propos à l’égard des responsables politiques ne représentent ni son employeur, al-Manar, si le Hezbollah, et qu’il les a tenus « à titre personnel ».

Vendredi matin vers 11h, heure de son interrogatoire, le journaliste a publié encore une vidéo sur son compte X, dans laquelle il se filme en train d’acheter des friandises dans un commerce.

Le journaliste avait publié, le 25 septembre, depuis le rocher de Raouché à Beyrouth à l’occasion de la commémoration de l’assassinat du secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah, une vidéo dans laquelle il profère des insultes à l’encontre de Nawaf Salam. Dans cette vidéo, Wafic Safa, responsable de l’unité de liaison et de coordination au sein du parti chiite, apparaît à ses côtés, en train de rire. Ali Berro déclare notamment : « Nawaf, le hajj (Wafic) te passe le bonjour et te dit : On va l’allumer, Nawaf, et on va t’éteindre. »

Le journaliste poursuit en commentant la grotte illuminée : « Et voilà, Nawaf, on l’a illuminée, malgré toi et malgré ton maître Yazid », faisant référence au prince saoudien et émissaire au Liban Yazid ben Farhan. Il y a trois jours, Ali Berro avait également publié une autre vidéo sur ses réseaux sociaux, se filmant devant le Sérail : « Il paraît que tu veux m’arrêter. Je me suis dit : c’est un homme d’un certain âge, je suis venu moi-même (...) Il paraît que tu es fâché… alors ce n’est que partie remise », lance-t-il.

L’Orient-Le Jour a tenté vendredi matin, à trois reprises, de joindre Ali Berro, sans succès.

L’incident de Raouché remonte au 25 septembre dernier, lorsque des milliers de manifestants du Hezbollah avaient défié une décision du Premier ministre et du gouverneur de Beyrouth, en bloquant la route sur la corniche de la ville et en projetant sur le rocher les photos des deux anciens secrétaires généraux du parti, Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine. Cette manifestation avait été interprétée par les détracteurs du parti chiite pro-iranien comme une volonté de défier l’autorité de l’État, alors que le sort des armes du Hezbollah fait l’objet d’une décision gouvernementale.

Le procureur général près la Cour de cassation, Jamal Hajjar, a émis mercredi des avis de recherche et d’enquête contre deux individus pour avoir projeté, la semaine dernière, les images de Hassan Nasrallah et de son successeur Hachem Safieddine, sur la Grotte aux pigeons de Raouché. Jeudi, il a interrogé deux individus dans le cadre de l’enquête, et a convoqué trois autres personnes pour être interrogées vendredi. Jeudi également, Nawaf Salam a estimé que « le plus grand perdant de ce qui s’est passé à Raouché est la crédibilité de l’organisateur et de ceux qui le soutiennent ».