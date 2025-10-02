Projection à Raouché : deux personnes interrogées, trois autres convoquées

Le procureur général près la Cour de cassation, Jamal Hajjar, a interrogé jeudi deux individus dans le cadre de l’enquête sur la projection, la semaine dernière, des portraits de l’ancien secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et de son successeur, Hachem Safieddine, sur la Grotte aux pigeons de Raouché à Beyrouth, rapporte l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

L’agence indique que le juge Hajjar a ordonné la remise en liberté de l’un des deux individus sous caution, tandis que l’autre, propriétaire de l’appareil laser utilisé pour projeter les images, a été maintenu en détention. Il a également convoqué trois autres personnes pour être interrogées vendredi.

Mercredi, le procureur général avait émis des avis de recherche et d’enquête contre deux individus qui avaient refusé de se présenter après avoir été convoqués. On ignore s’il s’agit des mêmes personnes entendues jeudi.

La projection, à laquelle a notamment assisté le chef de l’unité de liaison et de coordination du Hezbollah, Wafic Safa, a eu lieu à l’occasion du premier anniversaire de la mort de Nasrallah et de Safieddine pendant la guerre entre le Hezbollah et Israël.

L’événement avait eu lieu en violation d’une décision administrative du mohafez (gouverneur) de Beyrouth, Marwan Abboud, qui avait limité le nombre de participants et interdit toute projection lumineuse des portraits des responsables du Hezbollah sur la Grotte aux pigeons. Après cette infraction, le Premier ministre Nawaf Salam avait affirmé avoir demandé aux services concernés « d’arrêter les responsables ».