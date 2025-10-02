La société libanaise Semicolon Security reçoit 50 000 dollars d’Apple après avoir remporté un prix pour avoir identifié une faille iOS
La somme reçue par la société sera « réinvestie comme grand prix d'un concours de hackers ».
le 02 octobre 2025 à 14h40
Cette photo d'illustration montre le logo de l'App Store d'Apple reflété par un iPhone sur l'arrière d'un iMac à Los Angeles, le 26 août 2021. Chris DELMAS / AFP
La société libanaise de cybersécurité Semicolon Security a annoncé jeudi avoir récemment reçu 50 000 dollars d’Apple, après avoir mis au jour une faille dans son système iOS. En mars 2025, Hassan Sheet, expert en cybersécurité au sein de l’entreprise, avait identifié un bug permettant à des pirates d’accéder aux photos des utilisateurs d’iPhone et d’iPad, même protégés par Face ID. Apple a depuis corrigé la vulnérabilité.
Depuis, l’équipe a découvert cinq failles, dont trois confirmées par Apple, a indiqué le cofondateur Majd Dhaini à L’Orient-Le Jour. « L’intégralité du montant sera réinvestie comme grand prix d’un concours de hackers prévu en 2026 au Liban », a-t-il annoncé, soulignant la volonté d’encourager les jeunes talents dans ce domaine.
Depuis 2015, Semicolon participe aux programmes Bug bounty, qui récompensent les hackers éthiques pour la détection et le signalement de failles de sécurité. Ces programmes ont permis à la société libanaise de récolter « plus d’un million de dollars » grâce à ses découvertes pour des géants comme Apple et Meta.
