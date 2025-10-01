Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a réaffirmé mercredi son engagement en faveur de l’organisation des élections législatives à la date prévue, en mai 2026, et de la garantie du droit de vote pour tous les Libanais, résidents ou non. Mardi, une séance parlementaire avait été boycottée par une soixantaine de députés, dont d'anciens alliés du Hezbollah, afin de réclamer un débat sur le vote des expatriés.

Lors du lancement d’une étude sur la participation politique des femmes au Liban, le discours de M. Salam a été lu par la ministre des Affaires sociales, Hanin Sayyed, qui représentait le chef du gouvernement, lequel « souhaitait réaffirmer les principes du gouvernement ainsi que (ses) principes personnels ».

M. Salam a souligné qu’il était impératif de « tenir les élections à la date prévue, sans report ni entrave, tout en garantissant à tous les Libanais, qu’ils résident dans le pays ou à l’étranger, le droit de voter de manière juste et transparente dans leurs circonscriptions ». Il a également insisté sur la nécessité de garantir des conditions « sûres et transparentes » pour permettre à tous de participer librement, « en particulier nos concitoyens du Sud ».

Le Premier ministre a par ailleurs évoqué l’importance de l’inclusion des femmes dans la vie politique : « Ma conviction profonde sur la participation des femmes ne date pas d’aujourd’hui. Elle s’inscrit dans un long parcours d’engagement et d’action », a-t-il affirmé en alertant sur les lacunes persistantes dans la représentation féminine : « La représentation politique des femmes libanaises reste faible et ne reflète ni leur poids démographique ni leur rôle au sein des partis, des médias et des institutions. C’est pourquoi la réforme électorale constitue un levier central pour rétablir l’équilibre et corriger le déséquilibre historique de la participation politique. »

Dans ce cadre, M. Salam a insisté sur la consolidation du principe du quota, prévoyant « au moins 30 % pour chaque sexe sur les listes, afin d’assurer une représentation équitable de toutes les composantes de la société ». Selon lui, il est également nécessaire d’« encourager et de soutenir les femmes à s’engager dans le processus électoral à tous les niveaux : supervision, organisation, vote et candidature ».

Le débat sur le vote des Libanais de l’étranger agite la scène politique libanaise, notamment le Parlement. Mardi, une soixantaine de députés, dont d’anciens alliés du Hezbollah, ont boycotté une séance pour réclamer l’inscription de cette question à l’ordre du jour. Le président de la Chambre, Nabih Berry, refuse toute modification, estimant que la loi électorale de 2017 doit être appliquée telle quelle. Cette loi prévoit six sièges supplémentaires pour les expatriés, mais le mécanisme reste flou ; lors des scrutins de 2018 et 2022, les émigrés ont voté selon leur circonscription d’origine au Liban.

Le ministre de l'Intérieur Ahmad Hajjar a affirmé lundi qu'en l'absence d'un amendement adopté par le législatif, le gouvernement se devait d'appliquer la loi actuelle, en l'état. Les ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères ont annoncé mardi que l’enregistrement des Libanais de l’étranger souhaitant voter se déroulera du 2 octobre au 20 novembre 2025.