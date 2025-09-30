Vote des expatriés : après un dialogue de sourds au Parlement, la perspective d’un report des élections inquiète

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Le bras de fer autour de la loi électorale a franchi un nouveau cap. Cette fois-ci, les protagonistes anti-Hezbollah ont réussi à contrarier les plans du président de la Chambre, Nabih Berry. Ils se sont retirés de la séance législative de lundi, provoquant un défaut de quorum. Il s’agissait d’une façon pour ce camp de protester contre le pouvoir « discrétionnaire » de M. Berry qui a refusé, pour la seconde fois, d’inclure à l’ordre du jour de la réunion une proposition de loi revêtue du caractère de double urgence visant à modifier la législation électorale en vigueur (afin de consacrer le droit des Libanais de la diaspora à voter pour les 128 députés de la métropole et non pour six uniquement). De quoi susciter des inquiétudes quant à un éventuel report du scrutin, prévu en mai 2026.Cette inquiétude, le chef des Kataëb, Samy Gemayel,...

Cette...

