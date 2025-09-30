Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Législatives

Vote des expatriés : après un dialogue de sourds au Parlement, la perspective d’un report des élections inquiète

Les détracteurs du tandem chiite ont provoqué un défaut de quorum lundi à la Chambre ; les craintes quant à un report du scrutin se sont faites plus audibles.

OLJ / Par Yara ABI AKL, le 30 septembre 2025 à 00h00

Vote des expatriés : après un dialogue de sourds au Parlement, la perspective d’un report des élections inquiète

Des députés réunis à l’hémicycle peu avant le début de la séance parlementaire du 29 septembre 2025. Mohammad Yassine/L’Orient-Le Jour

Le bras de fer autour de la loi électorale a franchi un nouveau cap. Cette fois-ci, les protagonistes anti-Hezbollah ont réussi à contrarier les plans du président de la Chambre, Nabih Berry. Ils se sont retirés de la séance législative de lundi, provoquant un défaut de quorum. Il s’agissait d’une façon pour ce camp de protester contre le pouvoir « discrétionnaire » de M. Berry qui a refusé, pour la seconde fois, d’inclure à l’ordre du jour de la réunion une proposition de loi revêtue du caractère de double urgence visant à modifier la législation électorale en vigueur (afin de consacrer le droit des Libanais de la diaspora à voter pour les 128 députés de la métropole et non pour six uniquement). De quoi susciter des inquiétudes quant à un éventuel report du scrutin, prévu en mai 2026.Cette inquiétude, le chef des Kataëb, Samy Gemayel,...
Le bras de fer autour de la loi électorale a franchi un nouveau cap. Cette fois-ci, les protagonistes anti-Hezbollah ont réussi à contrarier les plans du président de la Chambre, Nabih Berry. Ils se sont retirés de la séance législative de lundi, provoquant un défaut de quorum. Il s’agissait d’une façon pour ce camp de protester contre le pouvoir « discrétionnaire » de M. Berry qui a refusé, pour la seconde fois, d’inclure à l’ordre du jour de la réunion une proposition de loi revêtue du caractère de double urgence visant à modifier la législation électorale en vigueur (afin de consacrer le droit des Libanais de la diaspora à voter pour les 128 députés de la métropole et non pour six uniquement). De quoi susciter des inquiétudes quant à un éventuel report du scrutin, prévu en mai 2026.Cette...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut