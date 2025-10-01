Menu
Berry mis au pied du mur : pas de législation avant d’amender la loi électorale

Réclamant l’ouverture du débat sur le vote des expatriés, une soixantaine de députés - dont d'anciens alliés du Hezbollah - ont boycotté la séance parlementaire de mardi.

Par Yara ABI AKL, le 01 octobre 2025 à 00h00

Quelques députés et ministres à l'hémicycle, le 30 septembre 2025. Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour

Et de deux. Après avoir torpillé la séance législative de lundi, plus de 60 députés anti-Hezbollah ont joué mardi la carte du défaut de quorum pour empêcher la Chambre de se réunir sans évoquer la loi électorale, à quelques mois des législatives prévues en mai 2026. Une démarche qui a de quoi mettre le président de la Chambre, Nabih Berry, face à deux éventualités : se plier à la demande d’une majorité des députés pour débattre de l’amendement de la loi de 2017 à la Chambre (afin de consacrer le droit des expatriés à voter pour les 128 députés de la métropole et non pour six uniquement) ou voir le pouvoir législatif paralysé, à l’heure où la communauté internationale scrute l’action du Liban en matière de réformes économiques et financières.Seuls 50 députés ont répondu à l’appel du président de la Chambre pour une séance plénière...
