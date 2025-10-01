Berry mis au pied du mur : pas de législation avant d’amender la loi électorale

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Et de deux. Après avoir torpillé la séance législative de lundi, plus de 60 députés anti-Hezbollah ont joué mardi la carte du défaut de quorum pour empêcher la Chambre de se réunir sans évoquer la loi électorale, à quelques mois des législatives prévues en mai 2026. Une démarche qui a de quoi mettre le président de la Chambre, Nabih Berry, face à deux éventualités : se plier à la demande d’une majorité des députés pour débattre de l’amendement de la loi de 2017 à la Chambre (afin de consacrer le droit des expatriés à voter pour les 128 députés de la métropole et non pour six uniquement) ou voir le pouvoir législatif paralysé, à l’heure où la communauté internationale scrute l’action du Liban en matière de réformes économiques et financières.Seuls 50 députés ont répondu à l’appel du président de la Chambre pour une séance plénière...

