« The Tiger », le premier feulement de Demna chez Gucci

En juillet dernier, le sulfureux Demna Gvasalia quittait la direction artistique de Balenciaga pour celle de Gucci. Cette mutation en interne (Balenciaga comme Gucci appartenant au groupe Kering de François Pinault) avait été décidée pour redresser Gucci, en perte de vitesse, subissant un désamour que tentent encore d’expliquer les analystes. Demna est-il un nouvel espoir pour la maison florentine ? Attendu à la semaine milanaise du prêt-à-porter, ce dernier n’a pas eu le temps de préparer un défilé classique. En revanche, il a choisi de faire son entrée en livrant un avant-goût de sa vision pour Gucci à travers un court-métrage, The Tiger, à la croisée de l’hystérique et de l’onirique. Signé par Spike Jonze et Halina Reijn, ce court-métrage d’une trentaine de minutes, présenté en avant-première comme...

