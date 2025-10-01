Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Lifestyle - News mode

« The Tiger », le premier feulement de Demna chez Gucci

Au lieu d’un défilé qu’il n’a pas eu le temps de préparer, le directeur artistique de Gucci désigné en juillet a choisi de présenter un film déjanté dont les protagonistes portent ses nouvelles créations.

Par Fifi ABOU DIB, le 01 octobre 2025 à 16h43

« The Tiger », le premier feulement de Demna chez Gucci

Image extraite du film « The Tiger » pour Gucci

En juillet dernier, le sulfureux Demna Gvasalia quittait la direction artistique de Balenciaga pour celle de Gucci. Cette mutation en interne (Balenciaga comme Gucci appartenant au groupe Kering de François Pinault) avait été décidée pour redresser Gucci, en perte de vitesse, subissant un désamour que tentent encore d’expliquer les analystes. Demna est-il un nouvel espoir pour la maison florentine ? Attendu à la semaine milanaise du prêt-à-porter, ce dernier n’a pas eu le temps de préparer un défilé classique. En revanche, il a choisi de faire son entrée en livrant un avant-goût de sa vision pour Gucci à travers un court-métrage, The Tiger, à la croisée de l’hystérique et de l’onirique. Signé par Spike Jonze et Halina Reijn, ce court-métrage d’une trentaine de minutes, présenté en avant-première comme une vraie soirée cinéma, réunit Demi...
En juillet dernier, le sulfureux Demna Gvasalia quittait la direction artistique de Balenciaga pour celle de Gucci. Cette mutation en interne (Balenciaga comme Gucci appartenant au groupe Kering de François Pinault) avait été décidée pour redresser Gucci, en perte de vitesse, subissant un désamour que tentent encore d’expliquer les analystes. Demna est-il un nouvel espoir pour la maison florentine ? Attendu à la semaine milanaise du prêt-à-porter, ce dernier n’a pas eu le temps de préparer un défilé classique. En revanche, il a choisi de faire son entrée en livrant un avant-goût de sa vision pour Gucci à travers un court-métrage, The Tiger, à la croisée de l’hystérique et de l’onirique. Signé par Spike Jonze et Halina Reijn, ce court-métrage d’une trentaine de minutes, présenté en avant-première comme...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut