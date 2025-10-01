Menu
Lifestyle - La Mode

Chaises musicales et passages de témoins : entre Milan et Paris, des semaines de la mode « historiques »

Alerte rouge ou feu vert pour un avenir différent ? Les semaines du prêt-à-porter féminin du printemps-été 2026 sont marquées, à Milan comme à Paris, par l’arrivée massive de nouvelles signatures.

Par Fifi ABOU DIB, le 01 octobre 2025 à 00h00

Chaises musicales et passages de témoins : entre Milan et Paris, des semaines de la mode « historiques »

Défilé de la collection Emporio Armani à la Fashion Week de Milan, printemps-été 2026, le 25 septembre 2025 à Milan. Marco Bertorello/AFP

À Milan, la semaine dernière, on avait déjà senti souffler un vent de rupture : Demna signait ses débuts chez Gucci dans le format inédit d’un court-métrage où il esquissait ses premières intentions pour la maison italienne. Une manière de réinventer l’expérience même de la Fashion Week, en brouillant les frontières entre cinéma et mode. Quelques heures plus tard, Milan retenait son souffle pour un autre moment d’histoire : le dernier défilé sur lequel Giorgio Armani avait travaillé avant sa disparition. Transformé en hommage, l’événement, intitulé « Giorgio Armani, Milan par amour », auquel s’ajoutait une exposition des créations iconiques du Maestro, s’est tenu à la pinacothèque de Brera, devant une assemblée de stars venues saluer l’icône italienne. La clôture de la semaine milanaise a ainsi pris des allures de passage de témoin,...
