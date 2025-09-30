Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Économie - Justice

Les auditions de Riad Salamé pourraient reprendre dans le dossier Forry

Toujours sous le coup d’une interdiction de quitter le territoire, M. Salamé avait été placé en détention à Beyrouth le 3 septembre 2024 dans une autre affaire : celle dite « Optimum Invest ».

Par Mounir YOUNES, le 30 septembre 2025 à 00h00

Les auditions de Riad Salamé pourraient reprendre dans le dossier Forry

L’ancien gouverneur de la BDL Riad Salamé. Photo d’archives AFP

L’ancien gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, libéré le 26 septembre contre le versement d’une caution de 14 millions de dollars, pourrait être de nouveau convoqué par la juge d’instruction de Beyrouth, Rola Osman, dans l’affaire dite des « commissions Forry », évaluées à quelque 330 millions de dollars, a appris L’Orient-Le Jour de sources judiciaires.Toujours sous le coup d’une interdiction de quitter le territoire, M. Salamé avait été placé en détention à Beyrouth le 3 septembre 2024 dans une autre affaire : celle dite « Optimum Invest », liée à quelque 44 millions de dollars de transactions entre cette société de courtage et le compte de consultations de la BDL. L’affaire était restée en suspens en raison d’actions en responsabilité de l’État engagées par M. Salamé contre les décisions des magistrats de la chambre...
L’ancien gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, libéré le 26 septembre contre le versement d’une caution de 14 millions de dollars, pourrait être de nouveau convoqué par la juge d’instruction de Beyrouth, Rola Osman, dans l’affaire dite des « commissions Forry », évaluées à quelque 330 millions de dollars, a appris L’Orient-Le Jour de sources judiciaires.Toujours sous le coup d’une interdiction de quitter le territoire, M. Salamé avait été placé en détention à Beyrouth le 3 septembre 2024 dans une autre affaire : celle dite « Optimum Invest », liée à quelque 44 millions de dollars de transactions entre cette société de courtage et le compte de consultations de la BDL. L’affaire était restée en suspens en raison d’actions en responsabilité de l’État engagées par M. Salamé contre les...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut