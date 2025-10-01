Menu
Société - Patrimoine

À Bachoura, un projet de parking sur un site archéologique inquiète

La DGA a autorisé les travaux sur les portions du terrain dépourvues de vestiges, explique le ministère de la Culture à « L'Orient-Le Jour ».

L'OLJ / Par Yara Sarkis, le 01 octobre 2025 à 17h21

À Bachoura, un projet de parking sur un site archéologique inquiète

Un site archéologique à Bachoura, en bordure de la voie rapide du Ring. Photo tirée des réseaux sociaux

Des images d’une pelleteuse opérant sur un site archéologique de Bachoura, en bordure de la voie rapide du Ring dans le cœur de Beyrouth, ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Le chantier en question : un parking en cours d’aménagement. Si la Direction générale des antiquités (DGA) du ministère de la Culture se veut rassurante, certains ont déjà appelé à une mobilisation contre ce projet.« Un nouveau crime au cœur de Beyrouth… Quelle honte, quelle trahison de notre patrimoine ! », s’est ainsi indigné, la semaine dernière, Lebanon Uprising, un compte Instagram suivi par plus de 41 000 abonnés. Il a invité les citoyens à remplir un formulaire destiné au ministère de la Culture pour s’opposer au chantier. Pourtant, la société immobilière Alia & Co, propriétaire de la parcelle 740, ainsi que le...
