L'Iran rappelle ses ambassadeurs en Allemagne, France et Royaume-Uni pour consultations

L'Iran a rappelé samedi pour consultations ses ambassadeurs en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, à l'approche du rétablissement des sanctions contre Téhéran après l'échec de négociations avec ces trois pays sur le programme nucléaire iranien, selon un média d'État.

« Suite à l'action irresponsable de trois pays européens (de) rétablir des résolutions abrogées du Conseil de sécurité de l'ONU, les ambassadeurs de l'Iran en Allemagne, en France et au Royaume-Uni ont été rappelés à Téhéran pour consultations », a indiqué la télévision d'État.