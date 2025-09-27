Menu
Nucléaire

L'Iran rappelle ses ambassadeurs en Allemagne, France et Royaume-Uni pour consultations


AFP / le 27 septembre 2025 à 09h06

Combinaison de photos montrant dans le sens des aiguilles d'une montre : les ministres des AE allemand, Johann Wadepuhl, britannique, Yvette Cooper, iranien, Abbas Araghchi et français Jean-Noël Barrot. Photos AFP / TOBIAS SCHWARZ, VALENTYN OGIRENKO, THOMAS SAMSON, PABLO PORCIUNCULA

L'Iran a rappelé samedi pour consultations ses ambassadeurs en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, à l'approche du rétablissement des sanctions contre Téhéran après l'échec de négociations avec ces trois pays sur le programme nucléaire iranien, selon un média d'État.

« Suite à l'action irresponsable de trois pays européens (de) rétablir des résolutions abrogées du Conseil de sécurité de l'ONU, les ambassadeurs de l'Iran en Allemagne, en France et au Royaume-Uni ont été rappelés à Téhéran pour consultations », a indiqué la télévision d'État.

