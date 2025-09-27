Menu
Société - Trois questions

Grippe au Liban : les populations fragiles appelées à se faire vacciner

Alors que le ministère de la Santé a lancé sa campagne nationale de vaccination, le Dr Pierre Anhoury répond aux questions de « L'Orient-Le Jour ».

Propos recueillis par Anne-Marie EL-HAGE, le 27 septembre 2025 à 20h47

Illustration / Stéphane de Sakutin / AFP

Si vous avez plus de 65 ans, faites partie des personnes fragiles, présentez des vulnérabilités de santé ou êtes fumeurs, vous êtes encouragés à vous faire vacciner contre la grippe saisonnière. La campagne nationale de vaccination a été lancée le 24 septembre par le ministre de la Santé, Rakan Nassereddine, en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à l’intention de la population à risque du Liban.« Dix mille doses de vaccins seront administrées gratuitement aux professionnels de la santé travaillant dans les 30 hôpitaux publics et les 324 centres de santé primaire du pays, ainsi qu’aux populations fragiles qui les fréquentent », indique à L’Orient-Le Jour Pierre Anhoury, médecin spécialiste de santé publique et conseiller pour le gouvernement français du ministre libanais de la Santé. De plus, « 225 000 doses de...
