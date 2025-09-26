Un an après, le Hezbollah touché ou coulé ? Notre co-rédacteur en chef Anthony Samrani a répondu à vos questions

Nous prenons une dernière question, posée par C.

Le risque qu'encourt le gouvernement avec une approche coercitive vis à vis du Hezbollah risque de mener au chaos interne d'autant que les pressions de la communauté internationale semblent contre productives et faisant fi de toutes les conséquences, notamment les États-Unis qui menacent de couper les 150 millions de dollars annuels d'aide à l'armée libanaise si rien n'avance. La France qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, l'Arabie Saoudite qui ne s'investira pas dans cette situation... Que faire ?

Bonjour C, merci d’être avec nous.

Comment désarmer le Hezbollah sans risquer de provoquer une guerre civile et sans donner le sentiment de répondre à un agenda étranger ? Voilà tout l’enjeu. Je crois, mais c’est facile à dire, que le gouvernement a intérêt à être créatif et à se réapproprier complètement le dossier.

Le désarmement doit toujours être présenté comme une demande libanaise. Sur ce dossier, je pense que le gouvernement ne doit pas céder, sans pour autant aller à la confrontation avec le Hezbollah. Une politique d’endiguement musclée me semble être un bon compromis. Autrement dit, étouffer le parti, rendre l’utilisation des armes illégales, couper les routes stratégiques, contrôler les ports, l'aéroport et les frontières et s’attaquer aux principaux dépôts. Le Hezbollah ne se laissera pas faire et la tension sera forte, mais je pense que nous n’avons pas le choix. L’inaction serait la pire des options.

Par ailleurs, tout ne doit pas tourner autour des armes du Hezbollah. Trois autres dossiers importants doivent permettre de s'adresser à sa base : celui de la reconstruction du Sud, de la révision du modèle politique libanais qui ne reflète plus les équilibres du pays, et de notre stratégie de défense vis-à-vis d’Israël. Tant que le Hezbollah est dans l’équation, il est malheureusement impossible d’ouvrir l’un de ces dossiers.