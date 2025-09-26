Frappes israéliennes sur les hauteurs du caza de Baalbeck, dans l'est du Liban

L’aviation israélienne a effectué vendredi matin une série de frappes sur les hauteurs de l'est de la Békaa, contre ce que l'armée israélienne a identifié comme des « sites de production de missiles » du Hezbollah.

Au total, quatre missiles ont été tirés au niveau des hauteurs de Chaara, Nabi Chit et Khraybé, dans le caza de Baalbeck, rapporte notre correspondante dans la Békaa, Sarah Abdallah. Peu avant les frappes, ces avions ont franchi le mur du son.

Peu après ces bombardements, le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a affirmé que l’aviation avait visé « un site de production de missiles de précision » appartenant au Hezbollah. « L’armée israélienne continuera d’opérer pour éliminer toute menace contre l’État d’Israël », a-t-il ajouté.

Ces frappes ont eu lieu après 24 heures de calme relatif sur le terrain, alors qu'aucune attaque israélienne n'avait été enregistrée sur le territoire libanais depuis jeudi matin, selon les informations et les sources de notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah. C'est la première fois depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en novembre 2024 qu'il n'était pas enfreint par des frappes aériennes ou de drone, des tirs de bombes sonores ou d'artillerie. La seule violation de la trêve observée a consisté en des survols de drones et d'avions de chasse au-dessus de certaines régions, alors que le Liban a marqué le 23 septembre une année écoulée depuis l'élargissement de l'offensive israélienne, et que le Hezbollah commémore l'assassinat de son ex-chef emblématique, Hassan Nasrallah, éliminé le 27 septembre 2024 dans une série de frappes puissantes sur la banlieue sud de Beyrouth.