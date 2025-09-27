60 ans pour « Sound of Music », 90 bougies pour Julie Andrews

« The hills are alive with the song of music, With songs they have sung, For a thousand years… » Les verdoyantes collines autrichiennes en arrière-plan renvoient toujours et encore plus fort leurs chants depuis 1965, l’année où ils ont été le cadre d’un film musical, The Sound of Music qui a fait date et histoire. De même aujourd’hui, 60 ans plus tard, Do a dear… ou Edelweiss Edelweiss… restent sur les lèvres de nombreux fans et nostalgiques de jours plus innocents. Cet anniversaire est en train d’être célébré en grande pompe. Le point d’orgue sera un grand gala fixé au 23 octobre prochain avec des performances de l'Orchestre du Mozarteum de Salzbourg qui se produira au Théâtre national de Salzbourg. Parmi les invités d’honneur figurent bien sûr les descendants de la famille Von Trapp dont le destin, comme on le sait, a servi de modèle à la comédie musicale.

L’histoire (véritable) qui a fait rêver, chanter et pleurer des générations entières, est celle d’un commandant autrichien de la marine dont les sept enfants étaient dotés de belles voix. Veuf, il finira par épouser Maria, cette drôle de Nanny très musicale venue prendre en charge cette smala qu’elle a transformée en une magnifique chorale.

Julie Andrews, inoubliable Maria dans « The Sound of Music ». Photo tirée du compte instagram@soundofmusic

Les Von Trapp et leur Autriche du Vermont américain

Ce que ne dit pas le spectacle, c’est que les Von Trapp ont émigré aux États-Unis alors que s’annonçait la Seconde Guerre mondiale. Là, ils ont continué à se produire en public pendant un certain temps. Aujourd’hui, les actuels membres de cette famille sont installés dans l’État du Vermont où ils sont propriétaires du Von Trapp Family Lodge & Resort, avec pente de ski, tennis et autres pistes de hiking. Le tout ressemble à un morceau d’Autriche recréée, au point que la prairie attenante à leur pavillon central est l'un des principaux sites du festival annuel du Mozart du Vermont. Néanmoins, leur nom reste encore associé à Sound of Music, tellement qu’à présent on se précipite de tous les coins du monde pour fêter les 60 ans de son existence sur sa terre d’origine, Salzbourg.

Le Von Trapp Family Lodge & Resort, un lieu de villégiature au Vermont. Photo tirée de leur site officiel

Immersion totale dans les lieux du tournage

Un véritable pèlerinage qu’ont déjà commencé à entreprendre les 7 à 77 ans. Et ils ne resteront pas sur leur faim car plusieurs programmes proposent une immersion totale dans les sites de tournage et leur environnement. Avec, entre autres, la visite du Château Leopoldskron, une demeure baroque du XVIIIe siècle qui a en partie servi de demeure à la famille Von Trapp dans le film, de même que le Château Frohnburg, et un arrêt au kiosque de style rococo du Château Hellbrunn, qui a servi de décor pour la scène du Edelweiss. Dans la cathédrale de Salzbourg, véritable joyau baroque, on se souviendra de la cérémonie de mariage de Maria et du capitaine Von Trapp. Sans oublier d’entonner comme sur grand écran l’inoxydable Do-Re-Mi dans les beaux jardins du Palais Mirabell. En temps normal et sans occasions particulières, ces lieux devenus mythiques attirent plus de 350 000 fans venus du monde entier qui viennent y puiser cette atmosphère qui fascine toujours. Générant aussi un tourisme d’appoint.

Julie Andrews, magnifique acrice qui fête ses 90 ans avec grâce. Photo tirée de son compte instagram

L’autre grand « event », les 90 ans de Julie Andrews

Précédant le gala fixé au 23 octobre prochain, et plus précisément le 1er octobre, on célébrera une autre fête également très importante, autour d’un gâteau piqué de 90 bougies que soufflera l’éternelle star de Sound of Music, Julie Andrews. Dame Andrews, ainsi honorée par l’ancienne reine d’Angleterre Elizabeth II, coule à présent des jours paisibles à Los Angles et s’occupe d’assurer des hébergements aux SDF. Récemment, elle a posté cette réflexion sur sa page Facebook : « On me demande souvent pourquoi notre film a eu autant d'écho. Je pense que c'est certainement grâce aux chansons magnifiques de Rodgers et Hammerstein, et bien sûr aux paysages et aux sons de la magnifique Salzbourg. Mais, je pense aussi que c'est parce que le film parle de famille et d'enfants, de musique, de montagnes et de la joie sincère que nous avons tous ressentie en le réalisant. » Et, pour tous ceux qui ont aimé imaginer une relation amoureuse avec son partenaire Christopher Plummer, décédé en 2021, elle précise : « Il était dangereusement beau ! Il était discret la journée, mais le soir, il adorait boire, comme vous le savez probablement grâce à sa propre biographie. Mais c’était génial de travailler avec lui, et nous sommes depuis devenus des amis proches. »

Née en Angleterre, en 1935, Julie Andrew s’était initiée très jeune à la musique et au théâtre. Son extraordinaire voix à quatre octaves la propulse à Broadway, où elle tient le premier rôle de My Fair Lady (1956) et Camelot (1960). Walt Disney lui confie le rôle de Mary Poppins en 1964, ce qui lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice. L'année suivante, elle confirme son talent avec The Sound of Music, l'une des comédies musicales les plus réussies de l'histoire du cinéma. Suit, Victor/Victoria (1982), qui met en valeur son talent comique et lui vaut un Golden Globe. Malgré la perte de sa voix après une intervention chirurgicale dans les années 1990, elle s’était réinventée en tant qu'auteure de livres pour enfant et interprète occasionnelle à l'écran, apparaissant dans des films comme The Princess Diaries (2001) et doublant des rôles dans des films d'animation tels que Shrek.