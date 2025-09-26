Frappes israéliennes sur les hauteurs de la région de Baalbeck, dans la Békaa, après 24h de calme relatif au Liban | Direct

Gaza : le bilan des attaques israéliennes grimpe à 21 morts depuis l’aube
Le nombre de Palestiniens tués par des tirs ou des frappes de l’armée israélienne ce vendredi matin dans la bande de Gaza s’élève déjà à 21 morts, selon al-Jazeera.
Onze de ces victimes ont été tuées alors qu’elles cherchaient à obtenir de l’aide humanitaire lors de distributions organisées dans le centre et le sud de l’enclave. Par ailleurs, quatre personnes ont été tuées lors de raids israéliens sur des maisons dans le camp de réfugiés de Chati, dans l'ouest de Gaza-ville, d’après les secouristes.
L'armée israélienne se prépare à diffuser le discours de Netanyahu à l'ONU à travers la bande de Gaza
L'armée israélienne mène des préparatifs pour diffuser le discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qu'il tiendra ce soir à la tribune de l'ONU, dans toute la bande de Gaza, ont indiqué deux sources militaires au Haaretz.
L'ordre a été donné par le commandement sud de la troupe de diffuser le discours via des haut-parleurs installés sur des camions et près de la barrière frontalière, selon l'une des sources. L'objectif de la diffusion du discours dans la bande de Gaza est de mener une « guerre psychologique », selon la même source.
Au total, quatre missiles ont été tirés dans la même zone, rapporte notre correspondante dans la Békaa.
⚡L’aviation israélienne a effectué une série de frappes sur les hauteurs de l'est de la Békaa, du côté de Jurd el-Chaara, Nabi Chit et Khraybé, selon notre correspondante Sarah Abdallah. Peu avant les frappes, ces avions ont franchi le mur du son, rapporte-t-elle encore.
Pour la première fois depuis le 27 novembre, aucune attaque israélienne enregistrée au Liban
Depuis jeudi matin, aucune attaque israélienne n'a été enregistrée sur le territoire libanais, selon les informations et sources de notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah. C'est la première fois depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu que ce dernier n'est pas enfreint par des frappes aériennes ou de drone, des tirs de bombes sonores ou d'artillerie, etc. La seule violation de la trêve observée a consisté en des survols de drones et d'avions de chasse au-dessus de certaines régions.
Gaza : au moins un mort et plusieurs blessés dans un bombardement israélien sur Gaza-ville
Une source de l’hôpital Al-Maamadaní a indiqué à Al Jazeera qu’au moins un Palestinien a été tué et plusieurs autres ont été blessés par un bombardement israélien ayant visé la zone d’al-Zarqa, à Gaza-ville.
Par ailleurs, les forces israéliennes ont continuent de mener des tirs d’artillerie sur les quartiers est de la ville, prise d’assaut par la troupe depuis plusieurs semaines, selon les correspondants locaux du média panarabe.
Le bilan du raid israélien sur Sanaa monte à neuf morts et 174 blessés, selon les houthis
Des frappes israéliennes sur la capitale yéménite Sanaa, tenue par les houthis, ont fait au moins neuf morts et 174 blessés, ont annoncé ces insurgés pro-iraniens, qui avaient revendiqué la veille une attaque dans le sud d'Israël.
Le porte-parole du ministère de la Santé houthi, Anees Alasbahi, a déclaré dans un message publié sur X que le bilan « s'élevait désormais à neuf martyrs et 174 blessés », ajoutant que les sauveteurs étaient toujours à la recherche de victimes sous les décombres.
Un comité valide la nomination à la tête du Shin Bet du candidat de Netanyahu
La nomination du général David Zini, proposée par Benjamin Netanyahu, à la tête du Shin Bet, le service israélien de sécurité intérieure, a été validée hier par le comité chargé des nominations des hauts fonctionnaires, a annoncé le bureau du Premier ministre.
La décision de M. Netanyahu en mai de nommer le général Zini à ce poste avait été jugée « illégale » par la procureure de l'Etat, mais la commission en a jugé autrement et validé la nomination annoncée par le gouvernement. Cette décision met fin à la saga autour de cette nomination controversée, M. Netanyahu étant suspecté de conflit d’intérêts dans le choix du chef du Shin Bet, en raison d'un enquête menée par ce service sur certains de ses proches, soupçonnés d'avoir touché des pots-de-vin du Qatar.
Retrouvez ici plus d'informations sur cette nomination.
La reconstruction de Gaza devra se faire avec l'Unrwa, juge son dirigeant
Tout effort de reconstruction de Gaza devra compter avec l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), même si elle est accusée par Israël de complicité avec le Hamas, assure jeudi son patron, Philippe Lazzarini, dans un entretien à l'AFP.
« L'Unrwa est présent à Gaza avec 12.000 employés en ce moment. Chaque jour, contre vents et marées, notre personnel continue d'assurer les soins de santé primaires », rapporte Philippe Lazzarini, qui dirige l'agence depuis 2020. « L'Unrwa est certainement l'organisme qui possède la meilleure expertise et les effectifs les plus solides en matière de soins de santé primaires et d'éducation », poursuit-il.
Plus de détails ici.
L’Égypte se dit ouverte à l'envoi de forces internationales à Gaza
Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Aty, a annoncé hier soir être ouvert à l'idée d'envoyer des forces internationales à Gaza, en vertu d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, afin d'aider l'Autorité palestinienne à gérer l’enclave palestinienne, rapporte al-Jazeera.
Cette déclaration a été faite lors d'une conférence de presse à New York sur l'alliance internationale pour une solution à deux États, qui a réuni les ministres des Affaires étrangères de pays arabes et européens, dont la Jordanie, l'Arabie saoudite et la Norvège, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a fait état d'un consensus sur une administration palestinienne provisoire de la bande de Gaza « sans la participation des factions », sans donner plus de détails à ce sujet.
Après la mise en garde de Trump sur la Cisjordanie, Netanyahu attendu à la tribune de l'ONU
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est attendu dans la journée à la tribune de l'ONU où il a promis de s'élever contre ceux qui soutiennent un État palestinien.
À l'occasion d'un sommet organisé lundi par la France et l'Arabie saoudite sur l'avenir de la solution à deux États, palestinien et israélien, vivant côte à côte en paix et sécurité, une dizaine de pays, dont la France, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie ont formellement reconnu l'État de Palestine, provoquant la colère d'Israël.
Alors qu'au moins 151 des 193 Etats membres de l'ONU ont désormais franchi ce pas, Benjamin Netanyahu, qui martèle qu' « il n'y aura pas d'État Palestinien », a été clair: « je dénoncerai ces dirigeants qui, au lieu de condamner les meurtriers, les violeurs, les brûleurs d'enfants, veulent leur accorder un Etat au cœur de la Terre d'Israël », a-t-il dit avant de partir pour New York.
« Il est temps d'arrêter » : Trump déclare qu'il « ne permettra pas à Israël d'annexer la Cisjordanie » occupée
Donald Trump a affirmé hier soir qu'il ne « permettrait pas à Israël d'annexer la Cisjordanie » occupée, une mesure réclamée par des ministres israéliens d'extrême droite en représailles à la reconnaissance d'un État palestinien par plusieurs pays. « Je ne permettrai pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Non, je ne le permettrai pas. Cela n'arrivera pas », a déclaré le président américain, qui n'avait pas encore pris publiquement position sur le sujet, avant de répéter : « Je ne permets pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Cela suffit comme ça. Il est temps d'arrêter maintenant. »
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avec lequel Donald Trump s'est entretenu jeudi, a affirmé que son gouvernement allait étendre la colonisation juive en Cisjordanie occupée, en réaction aux reconnaissances d'un État palestinien par des pays occidentaux. Les ministres israéliens d'extrême-droite, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, ont eux appelé à l'annexion de la Cisjordanie.
Plus de détails ici.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l’actualité au Moyen-Orient.
Nous suivrons ici les développements au Liban, à Gaza, en Syrie, ainsi que dans les autres pays de la région touchés par les conflits qui font rage depuis le 7 octobre 2023.
Profitez de notre offre spéciale « À table ! »
Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois.
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.