Frappes israéliennes sur les hauteurs de la région de Baalbeck, dans la Békaa, après 24h de calme relatif au Liban | Direct

Un comité valide la nomination à la tête du Shin Bet du candidat de Netanyahu

La nomination du général David Zini, proposée par Benjamin Netanyahu, à la tête du Shin Bet, le service israélien de sécurité intérieure, a été validée hier par le comité chargé des nominations des hauts fonctionnaires, a annoncé le bureau du Premier ministre.

La décision de M. Netanyahu en mai de nommer le général Zini à ce poste avait été jugée « illégale » par la procureure de l'Etat, mais la commission en a jugé autrement et validé la nomination annoncée par le gouvernement. Cette décision met fin à la saga autour de cette nomination controversée, M. Netanyahu étant suspecté de conflit d’intérêts dans le choix du chef du Shin Bet, en raison d'un enquête menée par ce service sur certains de ses proches, soupçonnés d'avoir touché des pots-de-vin du Qatar.

