Souhaid remet ses premières propositions pour réduire la facture de 40 % la facture de la crise.

Le Premier ministre Nawaf Salam, le ministre des Finances Yassine Jaber, le ministre de l'Économie Amer Bisat, et le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Souhaid, au Grand Serail le 29 août 2025. Photo d'archives tirée du compte X du Grand Serail.
Après, plus de cinq ans de quasi-surplace, puis des mois de tractations en coulisses et de promesses gouvernementales, le dossier de la répartition de la facture de la crise financière libanaise et de la restitution des dépôts gelés illégalement par les banques est à un nouveau tournant. Chargé par le gouvernement de fournir les éléments comptables et préconisations nécessaires à la rédaction du projet de loi sur le « rééquilibrage du système et la restitution des dépôts » (également appelé « loi sur le trou financier »), le gouverneur de la BDL, Karim Souhaid, a remis récemment un document contenant des premières pistes de réflexion en ce sens au Premier ministre Nawaf Salam et au ministre des Finances Yassine Jaber, a appris L’Orient-Le Jour de sources concordantes. Selon ce document et nos recoupements, 40 % des dépôts seraient amputé...
