Que faut-il savoir sur la fermeture par Israël du pont d’Allenby à la frontière de la Cisjordanie ? 

Pour combien de temps la Cisjordanie restera-t-elle une enclave ? Après plusieurs jours d’ouvertures et de verrouillages successifs, l’armée israélienne a annoncé mardi la « fermeture jusqu’à nouvel ordre » du passage d'Allenby, à la frontière entre la Jordanie et la Cisjordanie – et le seul point de passage depuis le territoire palestinien. Officiellement, cette lourde décision fait suite à la mort de deux soldats israéliens, tués jeudi dernier lors d’une attaque à l’arme blanche et à balles par un conducteur de camion jordanien qui acheminait de l’aide humanitaire vers Gaza. Mais depuis l’annonce, les observateurs pointent un timing qui n’est pas dû au hasard, alors que plusieurs pays occidentaux viennent de reconnaître l’État de Palestine à New York, en marge de l’Assemblée générale des...

