Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Focus

Que faut-il savoir sur la fermeture par Israël du pont d’Allenby à la frontière de la Cisjordanie ? 

C’est par ce poste-frontière que transite habituellement une partie importante de l’aide humanitaire en direction de Gaza. 

Par Tatiana KROTOFF, le 25 septembre 2025 à 10h56

Que faut-il savoir sur la fermeture par Israël du pont d’Allenby à la frontière de la Cisjordanie ? 

Une photo prise le 24 septembre 2025 montre une route menant au pont du roi Hussein (Allenby), principal poste-frontière entre la Cisjordanie occupée par Israël et la Jordanie. Photo AFP

Pour combien de temps la Cisjordanie restera-t-elle une enclave ? Après plusieurs jours d’ouvertures et de verrouillages successifs, l’armée israélienne a annoncé mardi la « fermeture jusqu’à nouvel ordre » du passage d'Allenby, à la frontière entre la Jordanie et la Cisjordanie – et le seul point de passage depuis le territoire palestinien. Officiellement, cette lourde décision fait suite à la mort de deux soldats israéliens, tués jeudi dernier lors d’une attaque à l’arme blanche et à balles par un conducteur de camion jordanien qui acheminait de l’aide humanitaire vers Gaza. Mais depuis l’annonce, les observateurs pointent un timing qui n’est pas dû au hasard, alors que plusieurs pays occidentaux viennent de reconnaître l’État de Palestine à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Le point de passage...
Pour combien de temps la Cisjordanie restera-t-elle une enclave ? Après plusieurs jours d’ouvertures et de verrouillages successifs, l’armée israélienne a annoncé mardi la « fermeture jusqu’à nouvel ordre » du passage d'Allenby, à la frontière entre la Jordanie et la Cisjordanie – et le seul point de passage depuis le territoire palestinien. Officiellement, cette lourde décision fait suite à la mort de deux soldats israéliens, tués jeudi dernier lors d’une attaque à l’arme blanche et à balles par un conducteur de camion jordanien qui acheminait de l’aide humanitaire vers Gaza. Mais depuis l’annonce, les observateurs pointent un timing qui n’est pas dû au hasard, alors que plusieurs pays occidentaux viennent de reconnaître l’État de Palestine à New York, en marge de l’Assemblée générale des...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut