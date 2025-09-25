Menu
Économie - Blanchiment

Le Trésor américain débarque à Beyrouth, avec les fonds du Hezbollah dans le viseur

Une délégation va entamer une série de rencontres avec plusieurs responsables officiels et bancaires afin de suivre l’application des mesures prises dans ce dossier, a appris « L’OLJ ».

/OLJ / Par Mounir YOUNES, le 25 septembre 2025 à 00h00

Le Trésor américain débarque à Beyrouth, avec les fonds du Hezbollah dans le viseur

Des passants inspectent les dégâts sur le site d'une frappe aérienne israélienne ayant visé une branche du groupe financier al-Qard al-Hassan dans la ville méridionale libanaise de Tyr, le 21 octobre 2024. Bilal Kashmar/AFP

Une délégation du Trésor américain séjourne actuellement au Liban, où elle va entamer une série de rencontres avec les responsables de la Banque du Liban, des banques commerciales ainsi qu’avec plusieurs responsables gouvernementaux afin de suivre l’application des mesures de lutte contre le financement du Hezbollah, a appris L’Orient-Le Jour de sources proches du dossier.Selon le Trésor américain, le Hezbollah continuerait de recevoir actuellement près de 60 millions de dollars par mois, un chiffre repris par l’émissaire américain au Moyen-Orient, Tom Barrack, à la chaîne Sky News. Si cette estimation s’avérait exacte, la délégation américaine entend interroger ses interlocuteurs libanais sur les voies d’acheminement de ces fonds. « C’est un rappel à l’ordre américain sur l’importance de contrôler strictement les points de passage –...
