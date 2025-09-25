Le Trésor américain débarque à Beyrouth, avec les fonds du Hezbollah dans le viseur

Une délégation du Trésor américain séjourne actuellement au Liban, où elle va entamer une série de rencontres avec les responsables de la Banque du Liban, des banques commerciales ainsi qu’avec plusieurs responsables gouvernementaux afin de suivre l’application des mesures de lutte contre le financement du Hezbollah, a appris L’Orient-Le Jour de sources proches du dossier.Selon le Trésor américain, le Hezbollah continuerait de recevoir actuellement près de 60 millions de dollars par mois, un chiffre repris par l’émissaire américain au Moyen-Orient, Tom Barrack, à la chaîne Sky News. Si cette estimation s’avérait exacte, la délégation américaine entend interroger ses interlocuteurs libanais sur les voies d’acheminement de ces fonds. « C’est un rappel à l’ordre américain sur l’importance de contrôler...

Profitez de notre offre spéciale « À table ! » Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois. Je me connecte