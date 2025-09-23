Fuel russe surfacturé et documents falsifiés : l’affaire Hawk III est devant le parquet financier

Le scandale lié au fuel présumé d’origine russe, débarqué, il y a une quinzaine de jours, par le navire Hawk III, battant pavillon panaméen, à destination d’Électricité du Liban (EDL), et dont les documents auraient été falsifiés pour le faire paraître comme un produit turc, poursuit son parcours judiciaire. Suite à une enquête préliminaire sollicitée par le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Joe Saddi, le procureur général près la Cour de cassation, Jamal Hajjar, a transmis le dossier, mardi, au parquet financier, après avoir mis en garde à vue, vendredi, le capitaine du navire et son assistant, ainsi que le représentant d’une société chargée de la vérification de l’embarquement et du débarquement de cargaisons en Turquie.La démarche de M. Saddi était intervenue le 25 août, suite à des...

Profitez de notre offre spéciale « À table ! » Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois. Je me connecte