Économie - Justice

Fuel russe surfacturé et documents falsifiés : l’affaire Hawk III est devant le parquet financier

Le capitaine du navire, son assistant et le représentant d’une société de vérification d’embarquement et de débarquement de cargaisons ont été mis en garde à vue.

L'OLJ / Par Claude ASSAF, le 23 septembre 2025 à 19h58

La salle des pas perdus au palais de justice de Beyrouth. Photo Claude Assaf/L'Orient-Le Jour

Le scandale lié au fuel présumé d’origine russe, débarqué, il y a une quinzaine de jours, par le navire Hawk III, battant pavillon panaméen, à destination d’Électricité du Liban (EDL), et dont les documents auraient été falsifiés pour le faire paraître comme un produit turc, poursuit son parcours judiciaire. Suite à une enquête préliminaire sollicitée par le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Joe Saddi, le procureur général près la Cour de cassation, Jamal Hajjar, a transmis le dossier, mardi, au parquet financier, après avoir mis en garde à vue, vendredi, le capitaine du navire et son assistant, ainsi que le représentant d’une société chargée de la vérification de l’embarquement et du débarquement de cargaisons en Turquie.La démarche de M. Saddi était intervenue le 25 août, suite à des informations selon lesquelles, d’une part, le fuel...
