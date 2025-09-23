Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Hezbollah/Israël

Berry : L’arsenal de l’armée libanaise ne sera pas mis « au service de la discorde »

« Nous fondons tous nos espoirs sur l'armée libanaise pour défendre notre terre et notre souveraineté », a déclaré le président du Parlement.

L'OLJ / le 23 septembre 2025 à 16h12

Berry : L’arsenal de l’armée libanaise ne sera pas mis « au service de la discorde »

Le président du Parlement Nabih Berry dans son bureau à Aïn el-Tiné, le 5 mars 2024. Photo Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour

Le chef du Parlement, Nabih Berry, a réitéré mardi son attachement au cessez-le-feu conclu en novembre dernier avec Israël, à l'occasion du premier anniversaire de la guerre qui a opposé le Hezbollah à l'Etat hébreu. Il a par ailleurs ailleurs critiqué les dernières déclarations dans les médias de l'émissaire américain Tom Barrack, appelé les autorités à verser des indemnités aux personnes qui ont été affectées par le conflit et assuré que l'arsenal de l'armée libanaise ne sera pas mis « au service de la discorde ».

« Nous réaffirmons notre attachement à l'accord de cessez-le-feu auquel le Liban, le gouvernement et la résistance (du Hezbollah) se sont engagés dès les premiers instants de son entrée en vigueur, le 27 novembre dernier », a déclaré M. Berry dans un communiqué. « Israël continue de violer ce cessez-le-feu et de ne respecter aucune des obligations prévues par l'accord concernant le retrait des territoires occupés, la libération des prisonniers libanais ou encore le déploiement de l'armée libanaise avec le soutien de la Finul dans la région sud du Litani », a-t-il souligné.

Le Hezbollah a ouvert un « front de soutien » au-Liban-Sud, le 8 octobre 2023, pour appuyer l'action du Hamas à Gaza. La guerre avec l'Etat hébreu s'est accélérée en septembre 2024, avec des bombardements intenses de la banlieue sud de Beyrouth et du Liban-Sud, ainsi que par l'assassinat de l'ancien chef du parti chiite, Hassan Nasrallah, le 27 septembre.

Lire aussi

Joseph Aoun demande à Marco Rubio un soutien américain au cessez-le-feu et à l’armée


« Israël vise l'ensemble du Liban »

Nabih Berry a par ailleurs commenté des propos de l'émissaire américain Tom Barrack lundi, indiquant que ces déclarations sont « inacceptables tant dans la forme que dans le fond et contredisent ce qu'il avait dit précédemment ». « Une position officielle du Liban (à ce sujet) ne devrait pas tarder », a-t-il ajouté.

M. Barrack avait estimé lundi lors d'une interview à la chaîne Sky News Arabia que tout ce que Beyrouth fait « se résume à des paroles, sans actes tangibles », en ce qui concerne le désarmement du Hezbollah. Il a également déclaré que « la situation au Liban est très difficile » et que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu « ne se soucie ni des frontières ni des lignes rouges ».

« Nous fondons tous nos espoirs sur l'armée libanaise pour défendre notre terre et notre souveraineté et préserver notre paix civile face à toute agression visant le Liban. L'armée ne sera jamais le garde-frontière d'Israël. Son arsenal ne sera pas mis au service de la discorde », a souligné Nabih Berry. Il a par ailleurs appelé le gouvernement libanais « à respecter ses engagements tels qu'énoncés dans la déclaration ministérielle, en particulier en ce qui concerne le versement immédiat d'indemnités aux propriétaires de maisons endommagées ou détruites » par le dernier conflit.

Il a enfin rendu hommage à la famille tuée dimanche dans une frappe de drone israélien à Bint Jbeil, ainsi qu'aux habitants de tous les villages du Sud, de la Békaa, de Beyrouth et de sa banlieue, du Nord et de la Montagne.

« L'agression israélienne contre le Sud doit être l'occasion de sensibiliser tous les Libanais sur le fait que les (attaques) d'Israël ne visent pas une catégorie, une région ou une communauté en particulier, mais l'ensemble du Liban et tous les Libanais, et que la lutte contre cette agression est une responsabilité nationale commune », a indiqué le chef du Parlement.

En parallèle, Nabih Berry s'est réuni avec le général de brigade Patrick Gauchat qui dirige l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST, une agence onusienne créée après la première guerre israélo-arabe), selon l'Agence nationale d'informations (Ani, officielle). Les discussions ont porté sur la situation sur le terrain, principalement au Liban-Sud où peu d'incidents ont eu lieu depuis la double frappe israélienne qui a causé un massacre à Bint Jbeil dimanche.

Le chef du Parlement, Nabih Berry, a réitéré mardi son attachement au cessez-le-feu conclu en novembre dernier avec Israël, à l'occasion du premier anniversaire de la guerre qui a opposé le Hezbollah à l'Etat hébreu. Il a par ailleurs ailleurs critiqué les dernières déclarations dans les médias de l'émissaire américain Tom Barrack, appelé les autorités à verser des indemnités aux personnes qui ont été affectées par le conflit et assuré que l'arsenal de l'armée libanaise ne sera pas mis « au service de la discorde ».« Nous réaffirmons notre attachement à l'accord de cessez-le-feu auquel le Liban, le gouvernement et la résistance (du Hezbollah) se sont engagés dès les premiers instants de son entrée en vigueur, le 27 novembre dernier », a déclaré M. Berry dans un communiqué. « Israël continue de violer...
commentaires (2)

La seule chose que m’inspire les déclarations de ce personnage: “eh ok”

Ashjian Andreas

16 h 56, le 23 septembre 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (2)

  • La seule chose que m’inspire les déclarations de ce personnage: “eh ok”

    Ashjian Andreas

    16 h 56, le 23 septembre 2025

  • Tu tiens à l'armée et bien accepte de désarmer avec tes copains barbus ...

    Zeidan

    16 h 55, le 23 septembre 2025

Retour en haut