Arrestation de six employés dans un abattoir à Terbol après un scandale sanitaire

L’Office national du Litani a annoncé mardi l’arrestation de six employés d’un abattoir à Terbol, dans la Békaa, après la mise au jour d’un scandale sanitaire qui a suivi la découverte de grandes quantités de restes de poulet entassés à l’intérieur de l’établissement et destinés à être transformés en blocs agglomérés de viande de volaille.

Un comité spécial formé par le ministère de l’Industrie et l’Office national du Litani a révélé, au cours d’une inspection de l'abattoir en question, « de graves violations des normes d’hygiène et de sécurité publique », indique un communiqué de l'Office.

« De grandes quantités de restes de poulet (os, cous, peaux et déchets de découpe) ont été découverts entassés à l’intérieur de l’abattoir. Ces résidus étaient broyés et mélangés à l’aide d’une machine spéciale, puis transformés en blocs agglomérés de viande de volaille, dans des conditions ne respectant pas le minimum des normes sanitaires et alimentaires », poursuit le texte. Sur instruction du parquet général près la cour d’appel, six employés de l’abattoir ont été arrêtés, a fait s'avoir l'Office du Litani dans un communiqué distinct. « À la suite des investigations élargies, il est apparu que « la poudre d’os et de peaux produite dans l’établissement était revendue à certaines usines de mortadelle de la région de Chtaura », ajoute le communiqué.

Contacté par L’Orient-Le Jour, le directeur de l’Office du Litani, Sami Alawiyé, a indiqué que « plus d'une dizaine de plaintes avaient déjà été déposées par le passé contre cet abattoir qui opérait sans licence », précisant qu’une procédure pénale est en cours à l’encontre de son propriétaire. « Tout cela s’inscrit dans le cadre du contrôle des produits rejetés, afin de vérifier s'ils sont déversés dans le fleuve », a-t-il ajouté. Il a laissé entendre que l’établissement « bénéficie de protections », sans donner davantage de détails.

Pendant l'inspection, « des responsables de l'abattoir ont éteint les générateurs afin d’entraver le processus de documentation, obligeant l’équipe à utiliser la lumière des téléphones pour prendre des photos attestant de l’ampleur des violations », a ajouté l'Office.

Plus tard dans la journée, la municipalité de Terbol a procédé à la destruction de quantités de poulet avarié saisies par l’Office national du Litani, a fait savoir l'Agence nationale d'information. Une fosse de trois mètres de profondeur a été creusée pour y enfouir près de 800 kilos de viande impropre à la consommation, recouverts ensuite de chaux avant que la fosse ne soit entièrement refermée. L’opération s’est déroulée conformément aux normes sanitaires et environnementales et a été menée sur ordre du parquet d’appel, sous la supervision du ministère de la Santé publique.

La municipalité de Terbol a de son côté affirmé son attachement à la sécurité sanitaire des aliments et au respect de l’environnement par la localité, considérée comme l’une des plaines agricoles les plus riches de la Békaa et produisant chaque année des milliers de tonnes de cultures saines.

Ce n’est pas la première fois qu’un abattoir de cette localité de la Békaa est pointé du doigt. En 2018, à Terbol, un établissement avait été fermé par les autorités pour avoir opéré sans licence d’exploitation. Sur les 22 employés, seuls huit disposaient alors d’un certificat de santé en règle.

Une étude menée en 2024 par par le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la Méditerranée orientale, confirme l’existence de pratiques de sécurité alimentaire sous-optimales chez près de la moitié de l’échantillon analysé au Liban. L'OMS met en évidence l’importance d’interventions de santé publique et de programmes éducatifs visant à renforcer les connaissances et à promouvoir de meilleures pratiques en matière de manipulation des aliments afin de réduire le risque de maladies d’origine alimentaire. À l’échelle nationale, l'institution sanitaire juge qu'il est urgent d’améliorer les infrastructures pour garantir un accès adéquat à une alimentation saine et sûre, afin de répondre aux besoins croissants de la population dans ce contexte de crises multiples et d’instabilité politique.