« Grand couturier » à 9 ans, l’énigme Max Alexander

Les réseaux sociaux sont submergés d’enfants prodiges, mais celui-ci est particulièrement inratable. Max Alexander a neuf ans, mais sa « carrière » a démarré quand il n’en avait que quatre. Inscrit dans une école primaire centrée sur les arts, le petit Californien, né à Los Angeles en 2016, s’éprend de Van Gogh, Yayoi Kusama, Calder et Frida Kahlo avant même de savoir parler. Sa manière de juxtaposer les couleurs, sa gourmandise pour tout ce qui vibre enchante déjà son entourage. Mais c’est en 2020, en pleine pandémie, qu’il surprend un soir son petit monde en annonçant : « Je serai couturier ! »Qu’à cela ne tienne, la famille va l’aider à conjuguer « être » au présent. Sa mère, Sherri Madison, s’implique la première. Artiste avant de devenir son agent, elle lui confectionne avec du...

