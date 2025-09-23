Menu
Économie - Rapport

L'IA contribuera à créer des centaines de milliers d' emplois dans la région d'ici à 2035, selon l’OIT

Cette nouvelle étude de l’Organisation internationale du travail met notamment en lumière d'importantes disparités géographiques, d'âge ou de genre.

Par Ghassan NEHME, le 23 septembre 2025 à 00h00

Le robot humanoïde Ameca accueille les visiteurs au Musée du futur de Dubaï, le 11 octobre 2022. KARIM SAHIB/AFP.

Les États arabes sont à l’aube d’une révolution numérique qui pourrait transformer en profondeur leurs économies, leurs marchés du travail et leurs sociétés. Selon une nouvelle étude de l’Organisation internationale du travail (OIT), publiée ce lundi 22 septembre, la digitalisation et l’intelligence artificielle (IA) pourraient apporter des milliards de dollars de croissance et générer des milliers d’emplois dans 12 pays arabes – à condition que les gouvernements agissent vite pour réduire les écarts persistants entre pays et au sein de ceux-ci.« La numérisation n’est pas intrinsèquement destructrice d’emplois », avertissent les auteurs de cette étude, intitulée Naviguer dans la révolution numérique et de l’intelligence artificielle sur les marchés du travail arabes, « mais sans politiques inclusives et coordonnées, elle risque...
Les États arabes sont à l’aube d’une révolution numérique qui pourrait transformer en profondeur leurs économies, leurs marchés du travail et leurs sociétés. Selon une nouvelle étude de l’Organisation internationale du travail (OIT), publiée ce lundi 22 septembre, la digitalisation et l’intelligence artificielle (IA) pourraient apporter des milliards de dollars de croissance et générer des milliers d’emplois dans 12 pays arabes – à condition que les gouvernements agissent vite pour réduire les écarts persistants entre pays et au sein de ceux-ci.« La numérisation n’est pas intrinsèquement destructrice d’emplois », avertissent les auteurs de cette étude, intitulée Naviguer dans la révolution numérique et de l’intelligence artificielle sur les marchés du travail arabes, « mais sans politiques...
