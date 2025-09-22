L’inflation au Liban ralentit en août, mais reste élevée

L’indice des prix à la consommation (IPC) – l’indicateur de référence qui mesure l’inflation – a augmenté de 0,56 % en août, marquant un ralentissement par rapport au mois précédent (+1,32 %), selon les derniers chiffres publiés lundi par l’Administration centrale de la statistique (CAS).

L’IPC a progressé de 14,17 % sur un an, un niveau légèrement inférieur à celui de juillet (14,24 %), mais qui reste néanmoins particulièrement élevé.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le mois dernier, le ministre de l’Économie, Amer Bsat, a reconnu que les chiffres du Liban étaient élevés « par rapport aux marchés émergents et à l’économie mondiale, où l’inflation oscille entre 3 et 4 % ». Alors que les politiques monétaires et budgétaires du pays sont déjà restrictives – et malgré la stabilité de la livre libanaise au cours des deux dernières années (à 89 500 LL/US$) – le ministre a évoqué des problèmes structurels propres à l’économie libanaise, notamment sa forte dépendance aux importations et l’absence d’une véritable concurrence sur le marché.

Sur le mois d’août, les catégories ayant enregistré une légère hausse sont les produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+3,40 %), suivis des restaurants et hôtels (+0,97 %), des loyers (+0,9 %), de la santé (+0,49 %) et des boissons alcoolisées et du tabac (+0,33 %), tandis que l’habillement et les chaussures ont affiché une baisse de 2,29 %.

En rythme annuel, l’éducation reste la catégorie dont les prix ont le plus fortement augmenté (+30,74 %), suivie des nouveaux loyers (+28,83 %), des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+23,55 %), des boissons alcoolisées et du tabac (+14,12 %), ainsi que des restaurants et hôtels (+12,16 %).

Sur le plan géographique, l’IPC a légèrement progressé dans toutes les régions, le Liban-Nord arrivant en tête (+0,96 %), suivi du Sud (+0,8 %), de Beyrouth (+0,67 %), de Nabatieh (+0,41 %), du Mont-Liban (+0,39 %) et de la Békaa (+0,36 %).