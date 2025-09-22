Menu
Économie - Économie - Inflation

L’inflation au Liban ralentit en août, mais reste élevée

L’inflation annuelle à deux chiffres reste largement supérieure à la moyenne mondiale.

L'OLJ / le 22 septembre 2025 à 17h08

Un supermarché au Liban. Photo M.A.

L’indice des prix à la consommation (IPC) – l’indicateur de référence qui mesure l’inflation – a augmenté de 0,56 % en août, marquant un ralentissement par rapport au mois précédent (+1,32 %), selon les derniers chiffres publiés lundi par l’Administration centrale de la statistique (CAS).

L’IPC a progressé de 14,17 % sur un an, un niveau légèrement inférieur à celui de juillet (14,24 %), mais qui reste néanmoins particulièrement élevé.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le mois dernier, le ministre de l’Économie, Amer Bsat, a reconnu que les chiffres du Liban étaient élevés « par rapport aux marchés émergents et à l’économie mondiale, où l’inflation oscille entre 3 et 4 % ». Alors que les politiques monétaires et budgétaires du pays sont déjà restrictives – et malgré la stabilité de la livre libanaise au cours des deux dernières années (à 89 500 LL/US$) – le ministre a évoqué des problèmes structurels propres à l’économie libanaise, notamment sa forte dépendance aux importations et l’absence d’une véritable concurrence sur le marché.

Sur le mois d’août, les catégories ayant enregistré une légère hausse sont les produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+3,40 %), suivis des restaurants et hôtels (+0,97 %), des loyers (+0,9 %), de la santé (+0,49 %) et des boissons alcoolisées et du tabac (+0,33 %), tandis que l’habillement et les chaussures ont affiché une baisse de 2,29 %.

En rythme annuel, l’éducation reste la catégorie dont les prix ont le plus fortement augmenté (+30,74 %), suivie des nouveaux loyers (+28,83 %), des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+23,55 %), des boissons alcoolisées et du tabac (+14,12 %), ainsi que des restaurants et hôtels (+12,16 %).

Sur le plan géographique, l’IPC a légèrement progressé dans toutes les régions, le Liban-Nord arrivant en tête (+0,96 %), suivi du Sud (+0,8 %), de Beyrouth (+0,67 %), de Nabatieh (+0,41 %), du Mont-Liban (+0,39 %) et de la Békaa (+0,36 %).

commentaires (3)

Last but not least. Ce n'est pas permis et Amer Bsat a omis ce point, de payer aussi cher son énergie, meme á EDL. Le Ministre de l'énergie devrait etre transparent sur l'argent engrangé : Si EDL est devenue la vache á lait de l'Etat ou si elle est toujours une passoire du clientélisme et de la corruption. Il faut le dire.

Moi

19 h 06, le 22 septembre 2025

Commenter Tous les commentaires
Commentaires (3)

  • Last but not least. Ce n'est pas permis et Amer Bsat a omis ce point, de payer aussi cher son énergie, meme á EDL. Le Ministre de l'énergie devrait etre transparent sur l'argent engrangé : Si EDL est devenue la vache á lait de l'Etat ou si elle est toujours une passoire du clientélisme et de la corruption. Il faut le dire.

    Moi

    19 h 06, le 22 septembre 2025

  • Pareil: C'est pas permis que le Liban avec sa production agricole ait des prix de fruits et légumes aussi élevés. Que fait le ministère de l'agriculture ? Oú est la politique de sécurité alimentaire ?

    Moi

    19 h 03, le 22 septembre 2025

  • Je ne sais pas si je dois féliciter Amer Bsat pour son analyse ou le critiquer car il fait 0 pour remédier aux problèmes qu'il a diagnostiqué. On en a marre des théoriciens. Oui il y a monopoles des importateurs ET des distributeurs. Oui, les gouvernements ne font rien. Où sont les coopératives? Où sont les marchés, oú sont les prises de participation de l'Etat dans des chaînes de distribution ? Be khabar kana M. Le Ministre! C'est plus facile de se battre sur l'aumône des organisations internationales pour dire que l'on existe politiquement.

    Moi

    19 h 00, le 22 septembre 2025

