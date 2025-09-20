Nucléaire iranien: Moscou dénonce le feu vert donné à l'ONU au rétablissement des sanctions

La Russie a dénoncé samedi le vote du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a donné son feu vert au rétablissement des sanctions contre l'Iran à qui Paris, Londres et Berlin demandent des engagements sur son programme nucléaire.

Le ministère des Affaires étrangères de la Russie, soutien de l'Iran, a critiqué dans un communiqué « le caractère provocateur et illégal » des actes de ces pays européens. « Ces actions n'ont rien à voir avec la diplomatie et ne font qu'aggraver les tensions autour du programme nucléaire iranien », a ajouté la diplomatie russe.

La décision prise par le Conseil de sécurité de l'ONU reste toutefois réversible en cas d'accord d'ici la fin de la semaine prochaine.

En 2015, France, Royaume-Uni, Allemagne, Etats-Unis, Russie et Chine avaient conclu avec Téhéran un accord appelé JCPOA, prévoyant un encadrement des activités nucléaires iraniennes en échange d'une levée des sanctions. Accord entériné par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui expire mi-octobre.

Les Etats-Unis, sous le premier mandat du président Donald Trump, avaient décidé en 2018 de se retirer du JCPOA et rétabli leurs propres sanctions. L'Iran s'était ensuite affranchi de certains engagements, notamment sur l'enrichissement d'uranium. Et les pays occidentaux le soupçonnent de vouloir se doter de l'arme atomique. Téhéran, soutenu par Moscou, dément et défend son droit à développer un programme nucléaire civil.

Après des négociations et de multiples mises en garde, Paris, Londres et Berlin ont déclenché fin août le « snapback », mécanisme qui permet de rétablir les sanctions dans un délai de 30 jours.