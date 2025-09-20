Rassamny : Les agressions israéliennes empêchent la mobilisation de l’aide au Liban

Le ministre des Travaux publics Fayez Rassamny a déploré samedi que les agressions israéliennes qui se poursuivent au Liban en dépit de la trêve conclue avec Israël empêchent de mobiliser l'aide internationale indispensable à la reconstruction du pays.

« J’ai présenté en détail les besoins du ministère des Travaux publics, en tenant compte des dégâts subis par plusieurs régions à cause de la guerre, mais le budget reste limité par rapport aux besoins de l’ensemble du Liban, notamment dans le Sud. Nous cherchons donc à obtenir des crédits supplémentaires pour couvrir les zones sinistrées », a souligné le ministre dans une interview à la radio Sputnik. « La partie libanaise respecte l’accord de cessez-le-feu, mais les agressions israéliennes empêchent la mobilisation de l’aide, ce que le gouvernement s’efforce continuellement de résoudre », a-t-il ajouté.

M. Rassamny a aussi fait état de « l’existence d’une parfaite harmonie au sein du gouvernement et de l’absence de toute tension, ainsi que d’un consensus autour d’un plan d’action unifié pour atteindre les objectifs fixés ». « Les divergences d’opinion sont une chose naturelle, mais le consensus existe autour des questions fondamentales, et le mot d’ordre reste la stabilité et l’harmonie entre les ministres et le Premier ministre », a-t-il poursuivi, alors que les ministres chiites s'opposent au plan de désarmement du Hezbollah.

Agrandissement de l'aéroport de Beyrouth

Concernant le projet d'agrandissement de l'Aéroport international de Beyrouth (AIB), le ministre a précisé que cela « se fera avec les moyens disponibles, en réaménageant l'aéroport et en apportant des améliorations qui permettront d'accueillir deux millions de passagers supplémentaires ». Cette mesure « fera une différence notable, à condition que les travaux soient réalisés dans un délai d'un an », a-t-il ajouté, notant que les projets ont déjà commencé. Le ministère « examine des demandes de compagnies concernant de nouvelles lignes aériennes, afin de les approuver en fonction de leur conformité aux conditions requises », a également indiqué M. Rassamny.

Pour ce qui est de l'aéroport de Qleiaat au Liban-Nord et du début des travaux pour son réaménagement prévus pour début 2026, le ministre a précisé que « ce sujet est très sérieux et implique des responsabilités », précisant que « les investissements sont soumis à une étude de faisabilité minutieuse en vue de sa mise en service, dans un contexte d'intérêt manifeste de la part des investisseurs ».

La question de l’ouverture d’un deuxième aéroport au Liban fait débat depuis de nombreuses années, et le sujet a été relancé par le gouvernement de Nawaf Salam. Cette infrastructure créée en 1938 par l’armée française avait été placée sous le contrôle de l’armée libanaise en 1966, qui en avait fait une base militaire. Elle a été rebaptisée Aéroport René Moawad en 1989 en hommage au président de la République assassiné.

De nouveaux bus offerts par la Chine et le Qatar

Le ministre des Travaux publics a par ailleurs indiqué que le ministère mène « des préparatifs pour remédier à l'état des routes dans un cadre d'infrastructures défaillantes, en particulier après la dernière guerre » entre Israël et le Hezbollah. « Les travaux ont commencé pendant l'été en prévision de la saison hivernale, grâce à la mise en place d'un plan intégré et à la répartition des responsabilités entre les ministères concernés », a-t-il précisé en notant que « la capacité de résistance des infrastructures reste liée à la quantité de précipitations, qui peuvent provoquer des inondations dans certaines régions ».

M. Rassamny a enfin indiqué que « le Liban attend l'arrivée de 32 bus offerts par l'État du Qatar, tandis que les négociations se poursuivent avec la Chine pour obtenir un don de 100 bus supplémentaires, ce qui constituera une avancée qualitative pour les transports en commun ».