La frappe israélienne à Doha a détruit la crédibilité américaine

À l’heure actuelle, nous ignorons encore le degré de connaissance et d’implication des États-Unis dans la frappe aérienne israélienne contre les négociateurs du Hamas dans la capitale qatarie, Doha. Mais quoiqu’il en soit, il ne fait plus aucun doute qu’Israël s’est octroyé carte blanche. Après avoir bénéficié pendant des décennies d’une impunité totale pour ses violations du droit et des normes internationaux, il n’hésite même plus à faire tout ce qu’il veut. Outre les victimes individuelles, la principale victime de l’escalade israélienne est la crédibilité des États-Unis.

Israël, qui bénéficie d’une aide annuelle de plusieurs milliards de dollars de la part de Washington, a ouvertement célébré cette frappe. Même le rival du Premier ministre Benjamin Netanyahu, le chef de l’opposition Yair Lapid, a publiquement félicité « l’armée de l’air, les Forces de défense israéliennes, le Shin Bet et toutes les forces de sécurité pour cette opération exceptionnelle visant à contrecarrer nos ennemis ».

Alors qu’Israël se déplace librement dans la région, bombardant d’autres pays à sa guise, l’influence des États-Unis s’est affaiblie. Sa crédibilité n’a jamais été aussi faible depuis l’invasion de l’Irak. L’élément le plus troublant de l’attaque de Doha était sa cible. L’objectif d’Israël était d’assassiner les négociateurs qui se réunissaient pour discuter de la proposition de cessez-le-feu des États-Unis. Ce faisant, il a non seulement saboté les pourparlers de cessez-le-feu, mais aussi sali la parole des États-Unis.

Tuer les négociateurs

Malheureusement, il existe un précédent à l’attaque israélienne. Il y a 77 ans, à Jérusalem, un médiateur de paix des Nations unies, le diplomate suédois Folke Bernadotte, a été assassiné par des extrémistes juifs agissant sous l’autorité d’Yitzhak Shamir, entre autres. Shamir deviendra plus tard Premier ministre d’Israël et nommera Netanyahu comme son porte-parole. Même si la violence contre les envoyés de paix n’est pas nouvelle, elle est toujours corrosive.

Pendant ce temps, les Palestiniens ont vu les États-Unis protéger à plusieurs reprises Israël de toute responsabilité. Les administrations américaines successives, celle de Joe Biden comme celle de Donald Trump, ont couvert les bombardements d’hôpitaux et les attaques contre des journalistes et des travailleurs humanitaires à Gaza par Israël. Elles ont détourné le regard lorsque Israël a violé les cessez-le-feu et assiégé l’enclave. Elles ont même puni les Palestiniens en fermant leur mission diplomatique à Washington et en refusant des visas aux responsables palestiniens invités à l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

La proposition de cessez-le-feu américaine, désormais abandonnée, était biaisée en faveur d’Israël. Elle demandait la libération de tous les otages israéliens restants dès le premier jour, en échange de la garantie par les États-Unis qu’ils feraient pression sur Israël pour qu’il se retire de Gaza et mette fin à la guerre. De toute évidence, Israël avait autre chose en tête. Lorsque vous tuez des négociateurs, vous détruisez la seule voie disponible pour ramener votre propre peuple en toute sécurité.

De plus, les politiques d’assassinat israéliennes n’ont jamais réussi à mettre fin à la résistance. Israël a tué les dirigeants du Hamas les uns après les autres, mais de nouvelles figures, souvent encore plus radicales, ont pris leur place. C’est exactement ce qui s’est passé après l’assassinat d’Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, en 2024, en violation de la souveraineté d’un autre État membre de l’ONU, l’Iran.

La crédibilité des États-Unis dans leurs propositions de cessez-le-feu reposait uniquement sur la conviction qu’ils pouvaient et allaient respecter tout ce qui avait été convenu. Mais son manque de contrôle sur son allié est désormais flagrant. En prenant pour cible les négociateurs du Hamas qui évaluaient la validité des garanties américaines, Israël a fermé la porte à cette proposition et à tout accord futur. C’est sans doute exactement ce que Netanyahu avait prévu. Recherché au niveau international pour crimes de guerre et inculpé en Israël pour corruption, il a conclu que mettre fin à la guerre signifierait également la fin de sa carrière.

Confiance disparue

Une fois brisée, la confiance est difficile à rétablir. Le Qatar, qui abrite la plus grande base militaire américaine de la région, a déjà menacé de suspendre son rôle de médiateur. Mais si les États-Unis et leurs alliés régionaux ne peuvent plus jouer le rôle de médiateurs, personne ne le peut. Aucune autre puissance n’a le pouvoir de conclure un accord auquel Netanyahu s’oppose.

Compte tenu de son propre rapport tendu à la vérité, Trump pense peut-être que la crédibilité n’a pas d’importance. Mais dans le processus de paix au Moyen-Orient, elle est essentielle. Sans elle, les négociations s’effondreront avant même d’avoir commencé. L’administration Trump est en train d’apprendre cette leçon à ses dépens, en temps réel. L’influence américaine s’affaiblit rapidement, non seulement à Gaza, mais aussi à l’échelle mondiale, comme le montre l’échec embarrassant de mettre fin à la guerre en Ukraine dès le « premier jour ».

Comme l’avait compris l’ancien président américain Ronald Reagan, conclure un accord avec un adversaire exige de « faire confiance, mais de vérifier ». Avec Trump et Netanyahu, il ne peut y avoir aucune confiance. La seule voie à suivre passe par des actions concrètes : un retrait complet et vérifié des troupes israéliennes de Gaza en échange de la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens (dont beaucoup sont détenus indéfiniment sans inculpation). Tout autre compromis sera rejeté comme étant des paroles en l’air.

Israël et son protecteur américain se sont enfoncés dans un profond gouffre. Pour en sortir, il faudra plus que de la rhétorique. Il faudra des actions vérifiables, car dans ce conflit, la confiance envers les États-Unis a disparu.

