Arrestation d'« el-Asmar », présumé trafiquant de drogue parmi « les plus dangereux »

La Direction générale de la Sécurité de l’État a annoncé vendredi avoir arrêté le 8 septembre le dénommé « el-Asmar », présumé trafiquant de drogue, considéré comme « l’un des plus dangereux recherchés par la justice au Liban », qui est visé par 46 mandats d’arrêt, selon les autorités.

« Dans le cadre de ses efforts continus pour lutter contre les réseaux de trafic de drogue et à l’issue d’une opération de surveillance et de suivi intensifs » menée par des patrouilles de la Direction du renseignement et des opérations spéciales, la Sécurité de l’État a arrêté, le 8 septembre 2025, « le Libanais identifié sous les initiales M. Ch., surnommé el-Asmar », selon une publication de cette branche de sécurité. Il est considéré comme l’un des trafiquants de drogue les plus dangereux et fait l’objet de 46 mandats d’arrêt par contumace », poursuit le texte.

Les agents ont aussi saisi des quantités de stupéfiants et de pilules psychotropes, ainsi que des sommes d’argent en devises étrangères. Au cours de l’enquête, « el-Asmar » a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, a encore affirmé la Sécurité de l'État. Il doit désormais être déféré devant la justice.

Mercredi, « l’un des criminels les plus recherchés » au Liban, poursuivi notamment pour meurtre, formation d’un réseau de trafic d’armes, trafic et promotion de stupéfiants ainsi qu’enlèvement, a été tué lors d’un échange de tirs avec l’armée libanaise, survenu au cours d’une perquisition menée sur les hauteurs de la localité de Mechmech, dans le Akkar (Nord).

Le 6 août dernier, « Abou Sallé », de son vrai nom Ali Mounzer Zeaïter, qui figure également parmi les narcotrafiquants les plus recherchés du pays, pour de nombreux griefs, dont des enlèvements et deux meurtres, dont un militaire, avait lui aussi été tué dans des affrontements avec l'armée libanaise dans le quartier de Charawné, à Baalbeck. Une source sécuritaire haut placée avait alors affirmé à L'Orient-Le Jour que « les opérations sont loin d'être finies (...) notre combat contre les trafiquants de drogue est encore long », faisant état de l’arrestation ces quatre dernières années de « 450 dealers de drogue de premier rang ».

Le ministre de l'Intérieur, Ahmad Hajjar, a récemment effectué plusieurs annonces concernant d'importantes saisies de drogues ou le démantèlement de réseaux de trafiquants. Jeudi, l'ambassadeur d'Arabie saoudite au Liban, Walid Boukhari, a salué les efforts déployés par le ministère dans la lutte contre la contrebande de drogues, notamment vers le royaume wahhabite.

Le Liban fait face à la pression des pays du Golfe pour endiguer la production et le trafic de stupéfiants, en particulier du captagon, une amphétamine de synthèse illégale qui constituait la principale exportation de la Syrie voisine avant la chute de Bachar el-Assad, renversé le 8 décembre par une coalition de rebelles islamistes.