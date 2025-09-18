Boukhari salue les efforts du Liban dans la lutte contre le trafic de drogue

L'ambassadeur d'Arabie saoudite au Liban, Walid Boukhari, a salué les efforts déployés par le ministère libanais de l’Intérieur dans la lutte contre la contrebande de drogues, notamment vers le royaume, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).

Il s'exprimait lors d'une réunion consacrée à la « situation générale » avec le ministre de l'Intérieur et des Municipalités, Ahmad Hajjar, au ministère.

Ces dernières semaines, le ministre a effectué plusieurs annonces concernant d'importantes saisies de drogues ou le démantèlement de réseaux de trafiquants.

Ahmad Hajjar a souligné que « la lutte contre les drogues constitue une priorité nationale pour la protection de la sécurité des sociétés libanaise et arabe », tout en saluant « la coopération existante entre les forces de sécurité libanaises et leurs homologues saoudiens dans ce cadre ».

Le Liban fait face à la pression des pays du Golfe pour endiguer la production et le trafic de stupéfiants, en particulier du captagon, une amphétamine de synthèse illégale qui constituait la principale exportation de la Syrie voisine avant la chute de Bachar el-Assad, renversé le 8 décembre par une coalition de rebelles islamistes.