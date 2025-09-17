Washington inscrit quatre milices pro-iraniennes sur sa liste d’organisations terroristes

Les États-Unis ont inscrit mercredi quatre milices pro-iraniennes sur leur liste d’organisations terroristes étrangères, a annoncé le département d’État. Il s’agit de Harakat al-Noujaba, Kataëb Sayyed al-Chouhada, Harakat Ansar Allah al-Awfiya et Kataëb al-Imam Ali, précise le communiqué. Toutes avaient déjà été désignées comme « terroristes désignés internationalement » par les États-Unis, la dernière en date étant Kataëb Sayyed al-Chouhada en 2023.

« Ces groupes armés liés à l’Iran ont mené des attaques contre l’ambassade américaine à Bagdad et contre des bases abritant les forces américaines et de la coalition, souvent en utilisant des appellations de façade pour masquer leur implication », a déclaré le secrétaire d’État Marco Rubio. Washington considère l’Iran comme le principal État soutenant le terrorisme dans le monde.

Ceci est une traduction d’un article de l'agence Reuters.



