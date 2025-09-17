Washington inscrit quatre milices pro-iraniennes sur sa liste d’organisations terroristes
Le département d’État accuse ces factions d’avoir mené des attaques contre l’ambassade américaine à Bagdad et des bases de la coalition, tout en dissimulant leur rôle réel.
« L'OLJ » avec Reuters /
le 17 septembre 2025 à 21h03
Des membres des Forces de mobilisation populaire irakiennes (PMF) défilent avec le drapeau du groupe lors d'un défilé dans la ville de Bassorah, le 21 mai 2019. (Photo : AFP)
Les États-Unis ont inscrit mercredi quatre milices pro-iraniennes sur leur liste d’organisations terroristes étrangères, a annoncé le département d’État. Il s’agit de Harakat al-Noujaba, Kataëb Sayyed al-Chouhada, Harakat Ansar Allah al-Awfiya et Kataëb al-Imam Ali, précise le communiqué. Toutes avaient déjà été désignées comme « terroristes désignés internationalement » par les États-Unis, la dernière en date étant Kataëb Sayyed al-Chouhada en 2023.
« Ces groupes armés liés à l’Iran ont mené des attaques contre l’ambassade américaine à Bagdad et contre des bases abritant les forces américaines et de la coalition, souvent en utilisant des appellations de façade pour masquer leur implication », a déclaré le secrétaire d’État Marco Rubio. Washington considère l’Iran comme le principal État soutenant le terrorisme dans le monde.
Ceci est une traduction d’un article de l'agence Reuters.
Les États-Unis ont inscrit mercredi quatre milices pro-iraniennes sur leur liste d’organisations terroristes étrangères, a annoncé le département d’État. Il s’agit de Harakat al-Noujaba, Kataëb Sayyed al-Chouhada, Harakat Ansar Allah al-Awfiya et Kataëb al-Imam Ali, précise le communiqué. Toutes avaient déjà été désignées comme « terroristes désignés internationalement » par les États-Unis, la dernière en date étant Kataëb Sayyed al-Chouhada en 2023.« Ces groupes armés liés à l’Iran ont mené des attaques contre l’ambassade américaine à Bagdad et contre des bases abritant les forces américaines et de la coalition, souvent en utilisant des appellations de façade pour masquer leur implication », a déclaré le secrétaire d’État Marco Rubio. Washington considère l’Iran comme le principal...
Profitez de notre offre spéciale « À table ! »
Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.