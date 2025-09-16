L'armée israélienne appelle à évacuer le port de Hodeida au Yémen avant une frappe

L'armée israélienne a appelé mardi à évacuer le port de Hodeida au Yémen, en annonçant une frappe imminente sur la zone contrôlée par les rebelles houthis.

« Dans les prochaines heures, une frappe sera menée (...) en réponse aux activités militaires du régime terroriste houthi. Pour votre sécurité, nous exhortons toutes les personnes présentes dans le port de Hodeida (ouest) et les navires qui y sont ancrés à évacuer immédiatement la zone », a écrit en arabe sur X le porte-parole arabophone de l'armée, Avichay Adraee.



