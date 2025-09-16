Menu
Dernières Infos - Guerre

L'armée israélienne appelle à évacuer le port de Hodeida au Yémen avant une frappe


AFP / le 16 septembre 2025 à 15h16

Des Yéménites inspectent les dégâts, quelques jours après une frappe israélienne qui a touché le centre de la capitale Sanaa, contrôlée par les Houthis, le 13 septembre 2025. Photo d'archvives AFP / MOHAMMED HUWAIS

L'armée israélienne a appelé mardi à évacuer le port de Hodeida au Yémen, en annonçant une frappe imminente sur la zone contrôlée par les rebelles houthis. 

« Dans les prochaines heures, une frappe sera menée (...) en réponse aux activités militaires du régime terroriste houthi. Pour votre sécurité, nous exhortons toutes les personnes présentes dans le port de Hodeida (ouest) et les navires qui y sont ancrés à évacuer immédiatement la zone », a écrit en arabe sur X le porte-parole arabophone de l'armée, Avichay Adraee.


